Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Ограбление по-украински": новый фильм НЛО TV презентовали на ОМКФ 2019

Премьера ленты запланирована на 13 февраля 2020 года.

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:33
12 июля открывается 10-й ОМКФ
12 июля открывается 10-й ОМКФ
Фото: Владимир Грисюк, Сегодня

15 июля на Летнем Кинорынке Одесского международного кинофестиваля 2019 телеканал НЛО TV и дистрибьюторская компания MMD UA презентовали фильм "Ограбление по-украински". Премьера ленты запланирована на 13 февраля 2020 года.

Как начался кинофестиваль в Одессе: видео с красной дорожки

"Это наш третий полнометражный фильм после "Инфоголика" и "Встречи одноклассников". Легкая и вместе с тем лирическая комедия о простом украинском парне, который решился на отчаянный поступок! Зритель увидит реальных людей с реальными проблемами в не таких уж фантастических условиях. Мы внимательно подошли к кастингу и, кажется, нашли идеальных актеров, не акцентируя внимание только на знаменитостях. Вместе с нашим прокатчиком MMD UA надеемся, что романтическая комедия под романтическую дату привлечет украинцев в кино", – рассказал директор телеканала НЛО TV и продюсер фильма Иван Букреев.

Постер к фильму "Ограбление по-украински"
Постер к фильму "Ограбление по-украински"
Фото: пресс-служба НЛО TV

"Ограбление по-украински" – это романтическая комедия о детском тренере по плаванию Алексе, который по уши влюбляется в недосягаемую красавицу. Для того, чтобы поразить любимую и резко изменить свою жизнь, Алекс решает... ограбить банк! Но вдруг ограбление превращается в настоящее испытание не только для главного героя, но и для всех, кто оказался рядом.

Читайте также
ОМКФ 2019: чем удивлял третий день кинофестиваля

"Большинство людей считает, что счастье – в деньгах, а в действительности оно совсем в другом. В чем именно – расскажет наш фильм. Будут и экшн, и юмор, и, самое главное – любовь. Я уверен, что зритель получит не только удовольствие от просмотра, но и сможет почувствовать те ценности, которые мы все вместе закладывали в фильм "Ограбление по-украински", – добавил руководитель MMD UA и продюсер ленты Роман Мартыненко.

В фильме сыграли Остап Халавко (Алекс), Мария Заниборщ, Андрей Бурым, Влад Яма, Владимир Горянский и другие.

Напомним, на ОМКФ 2019 показали первую серию сериала "Маркус" от телеканала "Украина".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Интервью с Надавом Лапидом: «Это нормально – быть голым» "Меня в детстве пытались похитить": звезда сериала "Маркус" рассказал, что пережил в детстве Звезда "Зачарованных" на ОМКФ 2019: "Быть в черном списке – ужасно" Интервью с Роуз Макгоуэн – о сериале «Зачарованные», Чернобыле и украинцах
Одесский кинофестиваль НЛО TV украинский фильм ОМКФ 2019
Реклама

Новости партнеров

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере
8 убийственных ошибок на кухне в интерьере
Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках
Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках
Кажуть, що не шикують: на що жаліються українські зірки?
Кажуть, що не шикують: на що жаліються українські зірки?
Низкоуглеводная диета - отличный помощник в сбросе веса
Низкоуглеводная диета - отличный помощник в сбросе веса

Популярные статьи

Сегодня, 16:49Психология

Общий гороскоп на 2019 год по знакам зодиака

Сегодня, 12:31Шоу-бизнес

Катя Осадчая показала подросшего сына Ивана

Сегодня, 10:22Шоу-бизнес

Тогда и сейчас: как изменились голливудские красотки за 30 лет

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 15 июля: все знаки зодиака

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 16:02Events

Когда Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников

Вчера, 14:30Техно

Страх Эйнштейна: ученые увидели квантовую запутанность

Вчера, 09:55Техно

Свежая прошивка от Xiaomi ломает смартфоны

Вчера, 08:25Техно

"Смерть" Windows 7: люди в панике скупают компьютеры

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 14 июля-20 июля для всех знаков зодиака

Вчера, 05:04Fun

14 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

13 июляТехно

Фанатов огорчило решение Xiaomi обновить MIUI

13 июляШоу-бизнес

Свадьба мечты: Регина Тодоренко показала трогательное видео

13 июляШоу-бизнес

Святослав Вакарчук рассказал о конфликте с падчерицей Дианой

13 июляТехно

Мощный заряд: ТОП-5 лучших смартфонов с долговечными батареями

13 июляПсихология

Гороскоп на 13 июля: все знаки зодиака

Новости партнеров

Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства
Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
8 вещей, которые мешают вам выйти замуж
8 вещей, которые мешают вам выйти замуж
Поможет ли бег победить синдром мертвых ягодиц?
Поможет ли бег победить синдром мертвых ягодиц?
Zdeňka Seidlová: самые красивые бегуньи из Instagram
Zdeňka Seidlová: самые красивые бегуньи из Instagram
Дизайн маленькой кухни: что стоит учесть
Дизайн маленькой кухни: что стоит учесть
Диетический Оливье, который можно есть тарелками и не толстеть
Диетический Оливье, который можно есть тарелками и не толстеть
В случае ядерной войны: что произойдет с криптовалютами
В случае ядерной войны: что произойдет с криптовалютами
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь