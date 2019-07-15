"Ограбление по-украински": новый фильм НЛО TV презентовали на ОМКФ 2019

Премьера ленты запланирована на 13 февраля 2020 года.

12 июля открывается 10-й ОМКФ Фото: Владимир Грисюк, Сегодня

15 июля на Летнем Кинорынке Одесского международного кинофестиваля 2019 телеканал НЛО TV и дистрибьюторская компания MMD UA презентовали фильм "Ограбление по-украински". Премьера ленты запланирована на 13 февраля 2020 года.

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"Это наш третий полнометражный фильм после "Инфоголика" и "Встречи одноклассников". Легкая и вместе с тем лирическая комедия о простом украинском парне, который решился на отчаянный поступок! Зритель увидит реальных людей с реальными проблемами в не таких уж фантастических условиях. Мы внимательно подошли к кастингу и, кажется, нашли идеальных актеров, не акцентируя внимание только на знаменитостях. Вместе с нашим прокатчиком MMD UA надеемся, что романтическая комедия под романтическую дату привлечет украинцев в кино", – рассказал директор телеканала НЛО TV и продюсер фильма Иван Букреев.

Постер к фильму "Ограбление по-украински" Фото: пресс-служба НЛО TV

"Ограбление по-украински" – это романтическая комедия о детском тренере по плаванию Алексе, который по уши влюбляется в недосягаемую красавицу. Для того, чтобы поразить любимую и резко изменить свою жизнь, Алекс решает... ограбить банк! Но вдруг ограбление превращается в настоящее испытание не только для главного героя, но и для всех, кто оказался рядом.

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"Большинство людей считает, что счастье – в деньгах, а в действительности оно совсем в другом. В чем именно – расскажет наш фильм. Будут и экшн, и юмор, и, самое главное – любовь. Я уверен, что зритель получит не только удовольствие от просмотра, но и сможет почувствовать те ценности, которые мы все вместе закладывали в фильм "Ограбление по-украински", – добавил руководитель MMD UA и продюсер ленты Роман Мартыненко.

В фильме сыграли Остап Халавко (Алекс), Мария Заниборщ, Андрей Бурым, Влад Яма, Владимир Горянский и другие.

Напомним, на ОМКФ 2019 показали первую серию сериала "Маркус" от телеканала "Украина".

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