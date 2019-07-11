Группа "Океан Эльзы" выпустила новый лирический трек
Текст песни содержит в себе ссылки на исторические события Украины
Украинская группа "Океан Эльзы", лидер которой создает свою политическую партию, порадовала поклонников премьерой новой песни. Трек называется "Човен". По словам фронтмена группы Святослава Вакарчука, эту композицию он написал в 2019 году за несколько дней до своего дня рождения.
Кто стал настоящей музой Святослава Вакарчука:
"Родилась она в очень короткое время, буквально за полчаса. Я сел за рояль и начала появляться не только музыка, но и сразу слова, что бывает довольно не часто. Впервые я ее спел под гитару друзьям на своем дне рождении, и вдохновленные тем, что им понравилось, мы с группой нашли время в этот непростой период и записали ее", – прокомментировал Вакарчук.
Текст песни содержит в себе ссылки на исторические события Украины разных времен.
"Образ "левый и правый берег", когда с одной стороны "цветут сады", а с другой "чужие следы" для меня очень выстраданная история лично", – признался Вакарчук.
Напомним, ранее рок-группа "Океан Эльзы" представила новую песню под названием "Скільки нас". Многие пользователи сети отметили, что заставка к новой композиции напоминает избирательный бюллетень.
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