Группа "Океан Эльзы" выпустила новый лирический трек

Текст песни содержит в себе ссылки на исторические события Украины

Группа "Океан Эльзы" выпустила новую песню Фото: instagram.com/okeanelzy_official

Украинская группа "Океан Эльзы", лидер которой создает свою политическую партию, порадовала поклонников премьерой новой песни. Трек называется "Човен". По словам фронтмена группы Святослава Вакарчука, эту композицию он написал в 2019 году за несколько дней до своего дня рождения.

Кто стал настоящей музой Святослава Вакарчука:

"Родилась она в очень короткое время, буквально за полчаса. Я сел за рояль и начала появляться не только музыка, но и сразу слова, что бывает довольно не часто. Впервые я ее спел под гитару друзьям на своем дне рождении, и вдохновленные тем, что им понравилось, мы с группой нашли время в этот непростой период и записали ее", – прокомментировал Вакарчук.

Текст песни содержит в себе ссылки на исторические события Украины разных времен.

"Образ "левый и правый берег", когда с одной стороны "цветут сады", а с другой "чужие следы" для меня очень выстраданная история лично", – признался Вакарчук.

Напомним, ранее рок-группа "Океан Эльзы" представила новую песню под названием "Скільки нас". Многие пользователи сети отметили, что заставка к новой композиции напоминает избирательный бюллетень.

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