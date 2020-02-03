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Олег Винник отправляется в тур с новой программой "Безумная Любовь"

Певец подарит поклонникам море эмоций и впечатлений

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:26
Олег Винник
Олег Винник
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Украинский певец Олег Винник, который прошел тест на детекторе лжи, представит поклонникам новую концертную программу "Безумная Любовь".

Смотрите видео о том, как Олег Винник и Александр Пономарев спели дуэтом:

В 2020 году Олег Винник сделает концертный забег мирового масштаба, который начнется выступлениями в городах Украины ко Дню влюбленных и празднику весны, а завершится следующей осенью в странах Европы.

Олег Винник
Олег Винник
Фото: пресс-служба

В рамках "марафона любви" кумир миллионов презентует программу "Безумная Любовь" и
представит зрителям концептуально новое шоу. Первая часть тура стартует 18 февраля в Хмельницком. Затем она охватит с десяток городов, среди которых Харьков (29.02), Днепр (1.03), Бровары (7.03), и финиширует в Полтаве 14 марта.

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Гостей концертов ожидают танцевальные суперхиты, душевные баллады и горячие новинки в
исполнении Олега Винника. А также – качественный свет, звук от лучших профессионалов Украины. Общая концепция шоу задумана максимально зрелищно и лаконично. В центре – артист, все элементы сценографии, виджеинг, спецэффекты будут дополнением к потрясающему вокалу и харизме певца.

Олег Винник входит в ТОП самых успешных артистов украинской сцены, является самым популярным артистом в Украине согласно сравнительному анализу Google Trends. Главный ньюзмейкер, обладатель многих престижных премий.

Напомним, телепоказ большого сольного концерта артиста Олега Винника в эфире собрал самые высокие показатели среди украинских телеканалов.

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