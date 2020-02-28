Олег Винник перепел хит Александра Пономарева "Я люблю тільки тебе"

Это уже второй совместный проект артистов

Известные украинские певцы Александр Пономарев и Олег Винник, на концерте которого подрались поклонницы, порадовали поклонников совместно записанной работой. Так, в рамках проекта СО2 Винник и Пономарев сделали кавер на легендарный хит Александра "Я люблю тільки тебе".

Олег Винник Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

СО2 – это дабл-кавер с Олегом и Александром, заглавные буквы которого дали название проекта.

Каждая песня записывается с одного дубля и исключительно вживую, чтобы передать всю палитру эмоций с первого раза. Видео получилось в черно-белом формате, чтобы зритель не отвлекался на внешние элементы и смог сконцентрироваться на главном – музыке.

Такое цветовое решение помогает акцентировать внимание на важнейших деталях: есть только два цвета, все остальное – оттенки.

Напомним, ранее Александр Пономарев, Олег Винник и его бэк-вокалистка Таисия Таюне специально к Рождеству, которое православные христиане отмечают 7 января, записали известную колядку.

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