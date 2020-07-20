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Олег Винник предлагает провести утро вместе

Сегодня, 17:22

Артисту не привыкать к раннему подъему для съемок

Во вторник, 21 июля, популярный артист Олег Винник станет звездным соведущим программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина". Вместе с Марией Мельник и Григорием Германом он будет рассказывать украинцам актуальные новости и заряжать энергией на целый день.

Олег Винник станет гостем утреннего шоу "Ранок з Україною"
Олег Винник станет гостем утреннего шоу "Ранок з Україною"
Фото: пресс-служба

Утренний прямой эфир канала "Украина" стартует в 6:30, поэтому его ведущим приходится просыпаться около 5-ти утра. Но ранними подъемами Олега не испугаешь, ведь он привык по ночам трудиться над новыми песнями в студии.

"В последнее время я привык встречать рассвет, работая в студии до утра. Но почему бы не нарушить традицию и не начать утро вместе с вами? Компания имеет значение для настроения на целый день!" – отметил Олег Винник.

Смотрите в сюжете, как проводил время Олег Винник:

Бодрое настроение на целый день также обеспечат энергичные ведущие программы "Ранок з Україною" Мария Мельник и Григорий Герман. Зрители телеканала "Украина" узнают море интересной информации, полезных советов и звездных новостей.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Напомним, что недавно стало известно, кто будет партнершей Олега Винника в шоу "Танці з зірками"-2020.

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