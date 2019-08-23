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Олег Винник представил драматический трек "Сльози на землі"

Певец презентовал композицию в День Государственного флага, а также ко Дню Независимости Украины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:53
Олег Винник
Олег Винник
Фото: пресс-служба

В День Государственного флага, а также ко Дню Независимости Украины украинский певец Олег Винник, который недавно рассказал, что думает о празднике, презентовал новый драматический трек.

Смотрите видео видео о том, каким был Олег Винник в молодости:

"Прислушайтесь к словам этой песни. Я очень хочу, чтобы она побудила к восстановлению мира в нашей стране", – отметил артист, представляя новую композицию "Сльози на землі".

Гармоничное сочетание текста и музыки, этнические мотивы, мощный проигрыш и пронзительное исполнение цепляет за живое, отражая крик души каждого, кто переживал потери. Стоит отметить, что впервые песню Олег Винник исполнил во время съемок концертного шоу телеканала "Украина", посвященного Дню Независимости страны. Поклонники быстро отреагировали на премьеру, поделившись отзывами в соцсетях.

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"Очень своевременная, ожидаемая нами композиция. Только вы умеете так раскрыть наши сердца песней, словами, мелодией"; "Я давно ее ждала и именно от Вас! Спасибо! Очень сильно!"; "Самая мощная песня, которая когда-либо звучала на современных концертах"; "Без слез слушать не могла, боль, трепет, печаль, просто крик души. До мурашек по коже"; "Слушала песню затаив дыхание, боялась пошевелиться. Слезы в глазах, мурашки по телу. Слова, музыка, исполнение пробирают насквозь", – написали они.

Вживую композицию "Сльози на землі" можно будет услышать 24 августа на стадионе "Арена Львов" в рамках сольного концерта Олега Винника, который станет продолжением всеукраинского тура "Роксолана". В этот же вечер новый трек прозвучит в телеверсии шоу "З Днем народження, Україно!". Праздничный эфир покажет телеканал "Украина" в 20:00.

Напомним, за кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое телеканал "Украина" покажет 24 августа в 20:00, Олег Винник рассказал, что думает о внимании своих поклонниц.

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

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