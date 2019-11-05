Ольга Сумская рассказала о беременности, отношениях с мужем Виталием Борисюком и сестрой-актрисой

Актриса сыграла одну из главных ролей в сериале "Возвращение" на телеканале "Украина"

Ольга Сумская в новом проекте Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В понедельник, 11 ноября, в 21:00 телеканал "Украина" покажет премьеру 8-серийного фильма "Возвращение", в котором Ольга Сумская сыграла одну из главных ролей. Ее героиня – влиятельная женщина по имени Лариса, которая не поддерживает выбор сына касательно его избранницы.

Смотрите детские снимки Ольги Сумской:

Накануне Народная артистка Украины дала интервью программе "Зірковий шлях". В рубрике "Кофе с перцем" Ольга поделилась очень личными воспоминаниями о беременности и рассказала об отношениях с мужем Виталием Борисюком, дочерью Тоней и сестрой Натальей.

Ольга Сумская Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ольга, вы любите кофе?

Меня Борисюк "подсадил" на все это. Я очень зависима от кофе. Но вначале утром я выпиваю стакан теплой воды с лимоном. Если зимой – то немножко горячее, а когда жара – очень люблю газированную воду с лимоном, могу выпить сразу пол-литра.

Говорят, что газировка вызывает целлюлит...

Не думаю. Возможно, если ты сидишь и не двигаешься, тогда возникает застой. А если ты бегаешь, весь день у тебя расписан – в теле ничего не задерживается. В день здоровой женщине нужно употреблять 1000-1500 калорий. 1000 – это если вы на диете, но в 1500 надо уложиться. С первым ребенком я поправилась на 20 кг, а с младшей Анечкой – на 18 кг. Так сложилось, что после первой беременности я сразу вошла в репетиции знаменитого мюзикла "Кандид", где мы встретились с Виталиком Борисюком, и все эти калории так естественно летели во время репетиций.

А как было со второй беременностью?

Это была такая легкая беременность и такие тяжелые роды. Я бы еще месяц должна была носить ребенка, и вдруг у меня появилось давление 220 на 120. Я почувствовала, что стучит сердце. Анечку я немножко не доносила, она появилась на свет где-то в 8,5 месяцев. Это было, как в тумане, я даже не помню, как взяла ее на руки, это было не то что без сознания, но чувствовала себя очень плохо. Мой родненький папа без перчаток рвал крапиву, с медом перемешивал и ежедневно давал мне по ложке. Так у меня очень хорошо поднялся гемоглобин.

Как часто вам удается встречаться всей семьей?

Несколько раз в год. Хотелось бы, честно говоря, чаще. За счет того, что когда Тоня была маленькая, я часто ездили на съемки, она, возможно, не дополучила материнского внимания. Было очень трогательно, когда она меня ждала с гастролей. Я только сейчас поняла, как это было для нее. Но сейчас мы наверстываем.

Ольга Сумская Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Вы первой открыли имя внучки. Тоня не обиделась?

Все равно это когда-то бы произошло, имя будут знать. Сказали и сказали. Принцы Великобритании показывают своих детей толпе людей и это по протоколу необходимая вещь, чтобы люди посмотрели на наследника престола, кто там родился. А здесь все так завуалировано. Ну, сказали не говорить – не говорю. Но когда оно вылетает, уже ничего с этим не сделаю. Надо держать себя в руках и контролировать каждое слово. Но ведь это очень трудно.

Был ли период, когда у вас с сестрой Натальей были непростые отношения?

В каждой семье могут быть какие-то такие эпизоды ​​и эмоции. Люди видели, как мы во время репетиций могли бурно выяснять отношения. А так, возможно, из-за нехватки времени мы сейчас не такие близкие.

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Вы слышали фразу "Наталья талантливая, а Оле достаточно лишь быть красивой"?

У каждого свои симпатии. Возможно, это фразы тех, кто больше любит творчество Натальи Вячеславовны. И она сейчас переживает взлет своей карьеры в Театре имени Ивана Франко. Она играет желанные роли, это бестселлеры украинского театра, не каждая актриса так сможет. Поэтому все эти слухи на нас не действуют. Это наша жизнь, мы каждая ценим свой опыт как в театре, так и в кино.

В интервью вы говорили, что в отношениях с вашим мужем были измены – и с вашей, и с его стороны.

Это испытание. Мы все не безгрешны. Какие-то обольщения были, потому что самолеты прилетали, ухажеры были, звонили. Но каких-то слишком серьезных землетрясений в нашей семье, чтобы сказать – все, я нашла какого-то миллионера – я его не искала, он мне не нужен, у меня есть мой родной муж, которого я очень люблю и ценю наши отношения. Такие выносливые и закаленные временем. Поэтому сегодня Виталик сделал для себя свои выводы, и я тоже. Потому что каждый день – как подарок судьбы. Жизнь так мимолетна. Желаю нам, чтобы любовь с Борисюком только крепла.

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