Ольге Куриленко – 38: ТОП-5 лучших ролей актрисы с украинскими корнями

Голливудская красотка родом из Бердянска

Ольга Куриленко. Фото: Getty

14 ноября голливудская красотка, киношная "девушка Бонда", актриса украинского происхождения Ольга Куриленко празднует свой день рождения. Актрисе исполняется 38 лет. Сегодня.Lifestyle вспоминаем самые яркие ее роли в известных фильмах.

"Квант милосердия", 2008

Второй фильм, рассказывающий о первых годах работы Бонда на службе Её Величества. Действие происходит час спустя после событий фильма Казино "Рояль". Куриленко в фильме сыграла бывшего агента Боливии Камиллу. По сюжету, после предательства Веспер, агент 007 борется с желанием превратить последнее задание в личную вендетту. В поисках истины, Бонд и М допрашивают Мистера Уайта, от которого узнают, что шантажировавшая Веспер Организация намного сложнее и опаснее, чем можно было подумать.

"Земля забвения", 2011

Ольга Куриленко сыграла молодую девушку Анну, которая родом из Припяти, счастливая и спокойная жизнь которой разрушилось в тот самый миг, когда произошла авария на атомной редакторе. Она потеряла своих родных, из-за трагедии она потеряет свою красоту, а вместо этого к ней придут болезни. Страшное переживание ждет главную героиню.

"Искатель воды", 2014

События в фильме разворачиваются в 1919 году. Австралийский фермер Коннор решает отправиться на полуостров Галлиполи, где во время Первой мировой войны проходила кровавая битва. Он хочет разыскать тела своих погибших сыновей. Но неожиданно находит ту, которую и не искал.

"Мара", 2018

В мистическом фильме ужасов "Мара" главная героиня Кейт поручают вести расследование убийства мужчины, которого во сне задушила собственно жена. Кажется, все просто и понятно, но углубляясь все дальше главная героиня Кейт, которую в фильме играет Ольга Куриленко узнает о слухах о существовании демона, который убивает людей во сне. Главной героине придется серьезно отнестись к легенде, ведь она замечает симптомы, которые утверждают о приближении демона, и быть осторожной во сне.

"Агент Джонни Инглиш 3.0", 2018

Фильм-пародия на шпионские боевики, в том числе на последние фильмы о Джеймсе Бонде. В третьей части фильма шпион Джонни Инглиш отправляется на юг Франции в поисках хакеров, который устроили кибератаку на британскую секретную службу. Сценарий картины написали Нил Первис и Роберт Уэйд, авторы сценариев пяти фильмов о Джеймсе Бонде. Режиссером фильма выступил Дэвид Керр. фильме также сыграли Ольга Куриленко и Бен Миллер.

Напомним, недавно Ольга Куриленко посетила премьеру фильма "Человек, который убил Дон Кихота" Терри Гиллиама, в котором сыграла одну из ролей.