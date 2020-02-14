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Оля Цибульская в День Влюбленных презентовала пьянящий саундтрек ко всем девичникам

Певица поделилась секретом соблазнения мужчин всего в пять шагов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:25
Певица Оля Цибульская
Певица Оля Цибульская
Фото: пресс-служба

Украинская певица Оля Цибульская, которая недавно рассказала о своем первом сексуальном опыте, представила новую зажигательную композицию Prosecco. В зажигательной песне певица поделилась секретом соблазнения мужчин всего в пять шагов.

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Новая песня Оли Цибульской Prosecco – это лайфхак для каждой, которой надоело быть хорошей девочкой и ждать первого шага от любимого. Игристое в бокале – игры по твоим правилам. Цибульская решила презентовать трек именно в День Святого Валентина, чтобы все девочки, которые проводят этот вечер без пары отпустили себя, заметили мужское внимание вокруг и кайфовали от него.

Певица Оля Цибульская
Певица Оля Цибульская
Фото: пресс-служба


Автором музыки и слов вновь стала сама Оля. Певица из личного опыта знает – чтобы признаться мужчине в самых откровенных желаниях и наконец перевести отношения на другой уровень обычно достаточно вечера пятницы, компании подруг и бутылки просекко.



"Не бывает нелюбимых мужчин – бывает мало просекко" – игриво прокомментировала Цибульская и "сдает" собственные секреты обольщения всем поклонницам, которые пока не добились внимания от объекта своего воздыхания:

  1. Купи ту вещь, в которой будешь чувствовать себя дико сексуальной – "туфлі від Гуччі", "сукню з Мілану", кружевное белье или алую помаду – решаешь ты. О деньгах не думай, это инвестиции.
  2. Надень то, что снять будет невозможно – любимый аромат, который сведет его с ума. Я долго искала такой, поэтому создала сама.
  3. Примерь несколько самых откровенных луков, сфотографируй себя в зеркале и отправь Ему с вопросом "Помоги! Что надеть на свидание?"
  4. Позвони первой подруге, которая пришла в голову и объясни, что вам срочно пора танцевать.
  5. Не считай выпитые бокалы просекко. Ночью позвони ему с просьбой "Забери мене, boy!". Не уточняй куда! – посоветовала певица.

Напомним, что певица Оля Цибульская только недавно познакомила украинцев со своим сыном Нестором, на что решалась целых четыре года. А вот мужа звезда до сих пор скрывает.

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