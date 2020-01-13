Оля Полякова, Эрик Робертс и Вадим Галыгин в первом тизере комедии "Свидание в Вегасе"

Комедия выходит в украинский прокат уже в этом году

"Свидание в Вегасе" Фото: YouTube

В сети появился первый тизер-трейлер новой украинской романтической комедии "Свидание в Вегасе". Комедия выходит в украинский прокат 5 марта 2020 года.

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Фильм "Свидание в Вегасе" расскажет про менеджеров конкурирующих рекламных агентств, Артема и Оксану, которые летят в Лас-Вегас подписывать контракт с важным клиентом. Но все планы меняются после того, как их снимают с рейса, и путешествие в Лас-Вегас превращается в непредсказуемый road trip, в котором найдется место и преследованиям американской полицией, и блэк-джеку, и конечно же, романтическим приключениям.

Постер к фильму "Свидание в Вегасе" Фото: пресс-служба

Съемки картины проходили не только в Украине – множество сцен фильма были сняты в пустынях Невады, а операторской работой руководила команда, которая ранее снимала клипы популярных американских исполнителей, таких как Кендрик Ламар и Tyga.

В режиссерском кресле – Сергей Вейн, сценаристом стал Александр Щур. В главных ролях: Марина Дьяконенко, Никита Бычков-Андриевский, Оля Полякова, Владимир Остапчук, Михаил Кукуюк, Вадим Галыгин, Вова зі Львова, Эрик Робертс.

Напомним, в Киеве состоится премьера украинской комедии "Мои мысли тихие". Создатели фильма накануне выхода фильма в прокат представили официальный трейлер, а также постер дебютного полнометражного фильма режиссера Антонио Лукича.

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