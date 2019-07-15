ОМКФ 2019: чем удивлял третий день кинофестиваля

Британский режиссер Майк Ли рассказал, в чем отличие голливудских фильмов от мировых

Майк Ли на ОМКФ 2019 Фото: facebook.com/odesaiff

В воскресенье, 14 июля, на 10-м Одесском международном кинофестивале, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина", состоялись презентации и показы фильмов, прошли творческие встречи с известными кинодеятелями. Так, одну из таких посетил и корреспондент "Сегодня". Нам удалось побывать на творческой встрече с легендарным британским режиссером – Майком Ли.

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Во время 10-го юбилейного фестиваля Майк Ли представил мини-ретроспективу своей фильмографии. Режиссер рассказал, как он подбирает актеров для своих картин, как открыл таких звезд, как Гэри Олдмана и Тима Рота ("Тем временем"), почему не снимает Голливудские фильмы и, чем интересны его исторические ленты.

"Есть две разновидности фильмов: голливудские и мировые. Мировые фильмы очень важны. В мире ежесекундно снимаются настоящие, чистые фильмы о реальной жизни людей. Такие картины представляют тот мир, откуда они происходят. Также есть Голливуд. Это индустрия, которая доминирует во всем мире по коммерческим и историческим причинам. Но думать, что Голливуд определяет кино – неправильно. Это просто неправда. Многое чрезвычайного получалось из Голливуда, но он не является примером, на который весь мир должен ориентироваться ", – отметил британский режиссер Майк Ли.

На вопрос журналиста "Сегодня", какие украинские фильмы смотрел режиссер ответил, что, к сожалению, никаких.

Отметим, что Майк Ли является выпускником Королевской академии драматического искусства. Долгожданное признание принесли ему фильмы "Высокие надежды" (1988) и "Обнажённые" (1993, приз за лучшую режиссуру на Каннском фестивале).

В 1996 году его семейная драма "Тайны и ложь" выиграла "Золотую пальмовую ветвь", а исполнительнице главной роли был присужден "Золотой глобус". Восемь лет спустя Ли уехал с Венецианского фестиваля с "Золотым львом" за гораздо более пессимистическую картину "Вера Дрейк", которая позднее была отмечена несколькими номинациями на "Оскар". В 2008 году Ли прочили главную награду Берлинского кинофестиваля за комедию "Беззаботная", однако дело ограничилось "Серебряным медведем" лучшей актрисе.

Отметим, что 14 июля также был представлен фильм Наримана Алиева "Домой".

Напомним, на Одесском международном кинофестивале представили первый тизер фильма "Номера" по пьесе незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

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