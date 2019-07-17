ОМКФ 2019: как прошел пятый день фестиваля

Пятый день ОМКФ 2019 запомнился показом фильма "Вайнштейн" и мастер-классами от лучших режиссеров

В Одессе проходит 10-й ОМКФ Фото: Сегодня

5-й день ОМКФ 2019 , стратегическим партнером которого является телеканал "Украина", запомнится аншлаговым показом фильма "Вайнштейн", мастер-классом Ванкуверской киношколы, стартом "Film Industry Office" и, конечно, продолжением показов конкурсных программ.

В день "экватора" 10-го Одесского международного кинофестиваля зрители увидели еще два фильма Международного конкурса – "Человек, который купил Луну" и "Путь согласия", картину Национального конкурса "U311 "Черкассы", фильм "Вайнштейн"; стартовала секция Film Industry Office, состоялись творческие встречи и мастер-классы со сценаристами, кинохудожниками и телепродюсерами.

Творческая группа фильма "Человек, который купил Луну" – режиссер Паоло Дзукка и актер Якопо Куллин приехали в Одессу, чтобы представить в Международном конкурсе свою ленту. Картина является копродукцией Италии, Аргентины и Албании, и рассказывает комедийную историю о сардинском рыбаке, который ради любимой женщины готов на все – даже пообещать Луну. "Фильм построен на тех стереотипах, которые сардинцы сами используют для того, чтобы показать, какие люди живут на Сардинии", – рассказал режиссер.

В рамках Международной конкурсной программы также прошел показ фильма китайского режиссера Луо Ханьсина "Путь согласия". Драматическая история является дебютной игровой работой молодого автора, который лично представил свою работу. "Создавая этот фильм, мне хотелось сделать немножко другое кино, чем сейчас снимают в Китае. Передать зрителям через экран тепло и надежду", – отметил Луо.

На ОМКФ состоялась премьера детектива "Маркус". Детали в сюжете:

Национальная конкурсная программа продолжилась украинской премьерой фильма "U311 "Черкассы" режиссера Тимура Ященко об обороне одноименного морского тральщика, заблокированного российскими войсками в бухте Донузлав в марте 2014-го во время аннексии Крыма. Именно в рамках Одесского международного кинофестиваля была представлена ​​режиссерская версия фильма.

Документальная лента "Для Самы" режиссеров Ваад Аль-Катеб и Эдварда Уоттса – это любовное послание молодой матери своей дочери. Фильм рассказывает историю жизни режиссера на фоне пяти лет восстания в Алеппо (Сирия).

Историю звездного взлета и бесславного падения титана кино Харви Вайнштейна можно было посмотреть в фильме "Вайнштейн", который сняла режиссер документального кино Урсула Макфарлен. Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале "Сандэнс", где сразу получила положительные отзывы мировой прессы.

В рамках сотрудничества с HeForShe (глобальное движение солидарности в поддержку гендерного равенства от UN Women (ООН Женщины) специальным событием фестиваля стал показ фильма "Порок надежды" (The Vice of Hope) итальянского режиссера Эдоардо Де Анджелиса, действие которого разворачивается в нетуристической Италии – маленьком городке, где заправляет мафия, а его жители и жительницы замешаны в наркотрафике, проституции и торговле новорожденными. Премьера ленты состоялась в прошлом году на фестивале в Торонто, а на кинофестивале в Риме фильм получил Приз зрительских симпатий. Перед показом также состоялась дискуссия с участием экспертов из сферы киноиндустрии на тему "Женщины на экране и за его пределами".

В Фестивальном центре "Родина" состоялось несколько творческих встреч и мастер-классов. В частности, Майкл Бейзер (сценарист и шоуранер, который уже много лет возглавляет сценарный и продюсерский факультет Ванкуверской киношколы) провел лекцию "Чернобыль": Создание персонажей, повествующих важные истории". Мастер-класс состоялся при поддержке информационного партнера ОМКФ – медиафорума Kyiv Media Week совместно с Ванкуверской киношколой. Также Барбара Столл (телепродюсер) провела лекцию "Препродакшн! Неизвестная звезда телехитов", а Катриэль Шори (директор Израильского кинофонда) поделился собственным опытом на встрече: "Творческий инициатор – Продюсер – Охотник – постоянная охота на хорошую историю". "Кино – это сильный инструмент, который режиссеры и сценаристы используют для манипуляции аудиторией. Здесь следует помнить о "красных линиях", ценностях и профессиональной честности", – рассказал Катриэль Шори.

Майкл Бейзер во время мастер-класса в Одессе Фото: Владимир Грисюк

Кроме того, пятый день фестиваля был насыщен другими событиями. Продолжила кинохронику украинской ретроспективы "Голливуд на берегу Черного моря" одна из самых популярных картин эпохи оттепели – "Весна на Заречной улице" (1956 год, режиссеры Феликс Миронер и Марлен Хуциев). В рамках секции "Сериалы" зрители посмотрели драматический сериал "Брехло", а маленьким зрителям ОМКФ показали ленты финалистов конкурса детских фильмов Чилдрен Кинофест. Также началась работа профессиональной секции "Film Industry Office".

Уникальная возможность была у зрителей и гостей фестиваля – получить художественную работу от современных украинских художников. На площади Фестивального дворца ОМКФ состоялся художественный пленэр "Art-in-progress". В Зеленом театре под звездным небом прошел показ фильма "Зал Джимми" британского режиссера Кена Лоуча. Сюжет фильма основан на реальных фактах из жизни ирландского активиста Джимми Гралтона (Основной конкурс Каннского кинофестиваля 2014). Представил ленту исполнитель главной роли, член жюри Международной конкурсной программы, ирландский актер Барри Уорд.

Особенный музыкальный вечер состоялся в фестивальном баре Zelda Bar – настоящий подарок от Лены Лебединской, незаменимого члена команды ОМКФ, медиакоординатора пресс-службы и по совместительству любительницы виниловых эмоций. А в баре LOU LOU Ivan Alekseev сыграл сет из композиций различных музыкальных стилей.

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