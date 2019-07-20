ОМКФ 2019: как прошел третий день Film Industry Office

Главным событием в этот день стал питчинг национальных проектов

Третий день Film Industry Office на ОМКФ 2019 Фото: oiff.com.ua

Главным событием третьего дня профессиональной секции Film Industry Office на ОМКФ 2019, стратегическим партнером которого выступает телеканал "Украина", стал Питчинг национальных проектов. Также гостей и участников профессиональной секции ждали три презентации: "Инновации в киноиндустрии", "Возможности копродукции Литвы и Украины", "Возможности финансовой поддержки кино в Украине", а также панельная дискуссия "Принцип гендерного равенства в киноиндустрии в действии".

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В третий день работы профессиональную секцию открыла презентация "Инновации в киноиндустрии", которую для специалистов индустрии провела президенткой Одесского международного кинофестиваля, основательница TA Ventures, Виктория Тигипко. Она очертила главные диджитал-возможности, которые предоставляют услуги в киноотрасли и отметила, что сейчас одним из главных направлений фестиваля также максимальная интеграция киноиндустрии в инновационные технологии.

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Следующим событием стал Питчинг , где было представлено 13 конкурсных кинопроектов. По результатам питчинга 19 июля трое победителей получат призы, среди которых 60 000 гривен от Одесского международного кинофестиваля, 60000 гривен от телеканала "Украина" и приз в размере 85 000 гривен от глобального движения солидарности за гендерное равенство HeForShe .

В питчинге 10-го ОМКФ приняли участие следующие проекты: "Pas de Trois" (реж. Диана Кардумян, прод. Ни Ворсканян, Армения), "Ты – космос" (реж. Павел Остриков, прод. Владимир Яценко, Украина), " 044 " (реж. Никон Романченко, прод. Наталья Либет, Украина), " Ля Палисиада " (реж. Филипп Сотниченко, прод. Валерия Сочивець, Саша Чубко, Украина), " Кого ты больше любишь? "(реж. Тоня Ноябрева, прод. Наталья Либет, Украина), "Утопия" (реж. Юрий Речинский, прод. Максим Асадчий, Украина, Австрия), "Я, Нина" (реж. Владимир Харченко-Куликовский, прод. Олеся Корженевская, Украинская на), "Наши грудь – наше оружие: история движения FEMEN"(реж. Дарья Жук, прод. Денис Иванов, Украина, Франция), "Первое сентября" (реж. Роман Бондарчук, прод. Елена Ершова, Украина), "Блик" (реж. Валентин Васянович, прод. Валентин Васянович, Владимир Яценко, Украина), "Кареглазый" (реж. Мария Ибрагимова, прод. Зейнеп Атакан, Азербайджан), "Пограничные игры" (реж. Элен Микаберидзе, прод. Текла Мачавариани, Грузия), "Panopticon" (реж. Георг Сихарулидзе, прод. Владимере Катчарава, Грузия).

Модератором питчинга традиционно стала немецкая продюсер Симоне Бауманн . В состав профессионального жюри вошли: Марианна Слот, продюсер (Франция), Гийом де Сай , продюсер (Франция), Катриэль Шори , исполнительный директор в "Israel Film Found" (Израиль), Карстен Стотер , продюсер (Германия), Рина Силдос продюсер ( Эстония), Мартина Блайз , куратор Berlinale Co-production Market (Германия), Елена Канишевская , креативная продюсер телеканала "Украина" (Украина).

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Еще одним мероприятием в рамках Film Industry Office стала презентация "Возможности копродукции Литвы и Украины".

Следующей встречей для специалистов отрасли была презентация "Возможности финансовой поддержки кино в Украине" . Спикерами выступили: Филипп Ильенко, председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино, Юлия Федив , директор Украинского культурного фонда, Ирина Прокофьева , руководитель программного отдела Украинского института. Модерировала встреча генеральная продюсер ОМКФ Юлия Синькевич.

Филипп Ильенко отметил: "Наиболее важным фактором для киновиробницва в Украине прогнозируемая государственная поддержка. Однако пока нет стабильности в этой области, поэтому существуют риски для всех участников кинопроизводства ".

Юлия Федив, рассказывая о финансовой поддержке со стороны Украинского культурного фонда, отметила, что в этом году в рамках отдельной программы поступило около 700 заявок и планируем поддержать около 200 проектов. "На следующие два года мы также планируем сохранить программу поддержки аудиовизуального сектора", – сообщила она.

Film Industry Office Фото: facebook.com/odesaiff

В завершение насыщенного событиями третьего дня Film Industry Office участники секции провели панельную дискуссию "Принцип гендерного равенства в киноиндустрии в действии". Спикерами мероприятия стали Тамара Татишвили , представитель EWA – European Women Audovisual Network, Франсин ревеня, представитель Eurimages (Европейский фонд поддержки кино) и Доминика Стояноска, программная специалистка организации "ООН Женщины в Украине" .

"Мы не должны ставить вопрос о необходимости гендерного равенства, ведь даже взглянув на статистику, можно понять, что в большинстве стран этот вопрос один из самых актуальных", – отметила Тамара Татишвили .

Франсин Ревени во время дискуссии сообщила, что сегодня важно, чтобы в каждой организации с любым направлением деятельности учитывали гендерные аспекты. Также представитель "Eurimages" подчеркнула, что Европейский фонд поддержки кино учредило премию для мотивации женщин оставаться в кино. В частности, победительница этой премии получит приз в размере 30 000 евро.

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