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ОМКФ 2019: объявлены фильм-открытие и фильм-закрытие кинофестиваля

Фильм-открытие покажут 12 июля, фильм-закрытие – 20 июля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:55
Кадры из фильмов "Прекрасная эпоха" и "Бог существует, ее имя – Петруния"
Кадры из фильмов "Прекрасная эпоха" и "Бог существует, ее имя – Петруния"
Фото: oiff.com.ua

10-й юбилейный Одесский международный кинофестиваль, на котором покажут фильмы-участники основных конкурсных программ Берлинского, Венецианского и Каннского кинофестивалей, откроет французский фильм "Прекрасная эпоха" с Фанни Ардан, Даниэлем Отейем и Гийомом Кане. 

Смотрите видео о том, кто получил награды на ОМКФ в прошлом году:

Фильмом закрытия ОМКФ 2019, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина", станет один из хитов 69-го Берлинале "Бог существует, ее имя – Петруния".

"Прекрасная эпоха" французского режиссера Николя Бедоса

Картина, громкая премьера которой состоялась на 72-м Каннском кинофестивале, рассказывает о Викторе – мужчине, которому уже за шестьдесят. Его жизнь переворачивается с ног на голову, когда жена изменяет ему с другом семьи. В то же время Виктор узнает о новом развлечении: с помощью исторической реконструкции компания предоставляет клиентам возможность окунуться в прошлое. Виктор решает оживить самую памятную неделю жизни – когда 40 лет назад встретил большую любовь. Главные роли в фильме исполнили Даниэль Отей, Гийом Кане и Фанни Ардан. Лента была очень тепло принята Каннского публикой и кинокритиками.

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Режиссер фильма Николя Бедос сначала прославился появлениями на телевидении и колонками в прессе, но всеобщее признание получил благодаря письму и театральной режиссуре. Дважды номинированный на Премию Мольера, он поставил четыре спектакля. Кроме того, написал сценарии для ряда телевизионных и полнометражных фильмов. Три романа авторства Николя Бедоса также стали успешными. Последний из них, La Tête Ailleurs, разошелся тиражом более 120 тыс. экземпляров.

Показ фильма состоится 12 июля – в день открытия 10-го ОМКФ.

"Бог существует, ее имя – Петруния" македонской режиссера Теоны Стругар Митевской 

Картина будет закрывать 10-й Одесский международный кинофестиваль. Она получила награду экуменического жюри и Награду немецкой ассоциации артхаусных кинотеатров.

Фильм, основанный на реальных событиях, которые произошли несколько лет на востоке Македонии, повествует о городе Штиль и давней традиции. Ежегодно в январе местный священник бросает в реку деревянный крест, который затем ищут сотни мужчин. Хорошая судьба и процветание ждут того, кто его найдет. На этот раз Петрунии каким-то образом удается попасть в воду и первой взять крест. Ее соперники в бешенстве – как могла женщина принять участие в их обряде? Все будто летит в тартарары, но Петруния стоит на своем. Она добыла крест и не собирается его отдавать.

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Македонская режиссер Теона Стругар Митевска еще в детсвет попробовала свои силі как актриса, изучала живопись и графический дизайн, а потом училась на магистерской программе по кино в Школе искусств Тиш Нью-Йоркского университета. Она сняла 5 полнометражных и один короткометражный фильм. Ее картина "Я из Титова-Велеса" была показана более чем на 80 фестивалях во всем мире и получила более двух десятков наград. Руководит компанией "Сестры и брат Митевски" вместе с братом Вуком и сестрой Лабин.

Отметим, что ОМКФ 2019 пройдет в Одессе 12-20 июля.

Напомним, 10-й юбилейный Одесский международный кинофестиваль объявил состав жюри. 

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Источник: Сегодня
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