ОМКФ 2019: полный список победителей (обновляется)

Названы победители 10-го международного кинофестиваля

ОМКФ 2019: полный список победителей Фото: Владимир Грисюк, Сегодня

В субботу, 20 июля закрылся 10-й юбилейный одесский кинофестиваль, стратегическим партером которого является телеканал "Украина". Члены жюри и зрители выбрали самые лучшие фильмы в разных категориях. Предлагаем вам ознакомиться с полным списком победителей ОМКФ 2019.

О сюрпризах ОМКФ 2019 смотрите в видео:

10 одесский кинофестиваль 2019: все победители ОМКФ:

Гран-при –

– Лучший фильм (международный конкурс) –

(международный конкурс) – Лучший европейский документальный фильм – "Бо ми мужики"

– "Бо ми мужики" Лучшая режиссура (международный конкурс) –

(международный конкурс) – Лучшая актерская работа (международный конкурс) –

(международный конкурс) – Лучший украинский короткометражный фильм –

– Лучшая режиссура (национальный конкурс) –

(национальный конкурс) – Лучшая актерская работа (национальный конкурс) –

(национальный конкурс) – Лучший украинский полнометражный фильм –

Напомним, что в пятницу, 19 июля Международная федерация кинопрессы (ФИПРЕССИ) определила два лучших украинских фильма Одесского международного кинофестиваля.

Одесский международный кинофестиваль стартовал 12 июля. Звездными гостями в этом году стали Катрин Денев, Майкла Ли, а также звезда популярного сериала "Зачарованные" Роуз Макгоуэн.

Всего за девять дней фестиваля зрителям показали десять фильмов. В конкурсе ОМКФ 2019 приняли участие 14 украинских лент, четыре из которых полнометражные, а еще 10 – короткометражные.

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