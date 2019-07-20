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ОМКФ 2019: полный список победителей (обновляется)

Названы победители 10-го международного кинофестиваля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:55
ОМКФ 2019: полный список победителей
ОМКФ 2019: полный список победителей
Фото: Владимир Грисюк, Сегодня

В субботу, 20 июля закрылся 10-й юбилейный одесский кинофестиваль, стратегическим партером которого является телеканал "Украина". Члены жюри и зрители выбрали самые лучшие фильмы в разных категориях. Предлагаем вам ознакомиться с полным списком победителей ОМКФ 2019.

О сюрпризах ОМКФ 2019 смотрите в видео:


10 одесский кинофестиваль 2019: все победители ОМКФ:

  • Гран-при – 
  • Лучший фильм (международный конкурс) – 
  • Лучший европейский документальный фильм – "Бо ми мужики"
  • Лучшая режиссура (международный конкурс) – 
  • Лучшая актерская работа (международный конкурс) – 
  • Лучший украинский короткометражный фильм – 
  • Лучшая режиссура (национальный конкурс) – 
  • Лучшая актерская работа (национальный конкурс) – 
  • Лучший украинский полнометражный фильм – 

Напомним, что в пятницу, 19 июля Международная федерация кинопрессы (ФИПРЕССИ) определила два лучших украинских фильма Одесского международного кинофестиваля

Одесский международный кинофестиваль стартовал 12 июля. Звездными гостями в этом году стали Катрин Денев, Майкла Ли, а также звезда популярного сериала "Зачарованные" Роуз Макгоуэн.

Всего за девять дней фестиваля зрителям показали десять фильмов. В конкурсе ОМКФ 2019 приняли участие 14 украинских лент, четыре из которых полнометражные, а еще 10 – короткометражные.

 Все самые главные новости по ОМКФ 2019 можно посмотреть здесь.

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