ОМКФ 2019: полный список победителей (обновляется)
Названы победители 10-го международного кинофестиваля
В субботу, 20 июля закрылся 10-й юбилейный одесский кинофестиваль, стратегическим партером которого является телеканал "Украина". Члены жюри и зрители выбрали самые лучшие фильмы в разных категориях. Предлагаем вам ознакомиться с полным списком победителей ОМКФ 2019.
О сюрпризах ОМКФ 2019 смотрите в видео:
10 одесский кинофестиваль 2019: все победители ОМКФ:
- Гран-при –
- Лучший фильм (международный конкурс) –
- Лучший европейский документальный фильм – "Бо ми мужики"
- Лучшая режиссура (международный конкурс) –
- Лучшая актерская работа (международный конкурс) –
- Лучший украинский короткометражный фильм –
- Лучшая режиссура (национальный конкурс) –
- Лучшая актерская работа (национальный конкурс) –
- Лучший украинский полнометражный фильм –
Напомним, что в пятницу, 19 июля Международная федерация кинопрессы (ФИПРЕССИ) определила два лучших украинских фильма Одесского международного кинофестиваля.
Одесский международный кинофестиваль стартовал 12 июля. Звездными гостями в этом году стали Катрин Денев, Майкла Ли, а также звезда популярного сериала "Зачарованные" Роуз Макгоуэн.
Всего за девять дней фестиваля зрителям показали десять фильмов. В конкурсе ОМКФ 2019 приняли участие 14 украинских лент, четыре из которых полнометражные, а еще 10 – короткометражные.
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