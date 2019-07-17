ОМКФ 2019: стартовала профессиональная секция Film Industry Office

Представители кинокомиссий из семи областей Украины обсудили перспективы отечественного кинематографа

Профессиональная секция Film Industry Office в рамках ОМКФ Фото: oiff.com.ua

16 июля стартовала профессиональная секция Film Industry Office Одесского международного кинофестиваля, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина". Первый день работы Film Industry Office начался с ежегодного нетворкинга кино, туризма и креативных индустрий (Odesa 5T Summer Business Day).

Событием дня стал нетворкинг кинокомиссий "Art & Travel", который в третий раз состоялся в рамках профессиональной секции.

С приветственным словом к участникам встречи обратилась генеральный продюсер ОМКФ Юлия Синькевич: "Уже много лет кино и Одесса связаны замечательными событиями, которые происходят в пределах Одесского международного кинофестиваля. За последние годы деловая программа расширилась, поэтому мы можем говорить о кино, как о бизнесе. Мы совместно с кинокомиссией делаем все возможное для привлечения украинских и иностранных продакшенов", – отметила она. Кроме этого, генпродюсер добавила, что в первый год, когда проходил первый нетворкинг, было всего несколько кинокомиссий, но уже сегодня можно увидеть представителей почти из каждой области Украины, которые занимаются сервисом продакшенов.

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Модератором совместной встречи представителей киноиндустрии, туристической отрасли и местных администраций выступил Иван Липтуга, президент НТОУ, советник первого вице-премьер-министра Украины. Он отметил, что нетворкинг дает возможность представить туристическую сферу, а также привлечь внимание к отечественному кинематографу не только украинского, но и международного сообщества.

В рамках нетворкинга также состоялась панельная дискуссия "Art & Travel". Спикерами мероприятия выступили: Александра Олейникова – директор департамента международного сотрудничества и маркетинга ОМР, Евгения Яцута – исполнительная продюсер студии Radioactive Film, София Джуринская – арт-директор Министерства информационной политики, Анна Куринная – председатель Оргкомитета и автор идеи фестиваля ArtTravel (г. Харьков), Александр Милов – соучредитель и арт-директор студии "MAMAI production", Денис Торхов – координатор проектов – "Консультации для малого бизнеса", "Группа по финансированию и развитию МСБ", Анджей Шафернакер – руководитель группы новых отраслей и конкурентоспособности, Программа USAID, а также Арнольд Кременчуцкий – исполнительный продюсер PSBFILMS.

Председатель правления Одесской киностудии Андрей Осипов представил участникам нетворкинга три проекта, которые находятся в производстве киностудии, часть из которых находится на стадии постпродакшена.

12 июля стартовал 10-й ОМКФ Фото: Владимир Грисюк, Сегодня

Во второй части нетворкинга, во время панели комиссий Украины, участники встречи слушали презентации представителей кинокомиссий из семи областей Украины – Сергея Миранкова (Kyiv Film Commission), Ирины Викирчак (Lviv Film Commission), Вячеслава Егорова (Закарпатская кинокомиссия), Светлана Петлеваной (Одесский киноофис), Виктории Лаврентьевой (Черкасская региональная кинокомиссия), Олега Карпина (Трускавецкая кинокомиссия), Артема Голосова (Государственное агентство Украины по вопросам кино), а также Оксаны Чернобривцевой (Геническая кинокомиссия).

"Сегодня в мире работает более 1000 кинокомиссий в более чем 100 странах мира. За год работы в Украине появились Волынская, Мариупольская и Ивано-Франковская кинокомиссии. Кроме того, в текущем году была создана ассоциация кинокомиссий Украины", – отметил Артем Голосов.

Также во время первого дня работы секции Film Industry Office участники обсудили перспективы законодательства о системе кэш-рибейтов и строительство новых, современных киностудий в Украине.

Напомним, что события в рамках профессиональной площадки Film Industry Office продлятся до 19 июля.

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