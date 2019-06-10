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ОМКФ 2019: ТОП 5 причин, почему стоит посетить кинофестиваль

На кинофестиваль приедут легенды кино и режиссуры

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:55
ОМКФ 2019 / facebook.com/pg/odesaiff
ОМКФ 2019 / facebook.com/pg/odesaiff

Юбилейный 10-й Одесский международный кинофестиваль в 2019 году пройдет с 12 до 20 июля. Стоит отметить, что это кинособытие пропустить нельзя. Предлагаем ТОП фактов, почему в этом году нужно посетить ОМКФ 2019.

Смотрите видео о том, что происходило за кулисами ОМКФ 2018:

1. Майкл Ли на ОМКФ 2019

В этом году на ОМКФ 2019 побывает известный писатель и режиссер из Великобритании Майкл Ли. В Одессе мэтр получит "Золотого Дюка" за свой вклад в киноискусство. Майкл Ли является семикратным номинантом на "Оскар", 5-ти кратным лауреатом премии BAFTA, лауреатом премии за лучшую режиссуру Каннского кинофестиваля и главной награды фестиваля – Palme d'Or, а также обладателем "серебряного льва "Венецианского кинофестиваля. Но приедет режиссер не только за наградой. Майкл Ли представит на Одесском кинофестивале 2019 мини-ретроспективу своей фильмографии. Ждем с нетерпением!

2. Катрин Денев на ОМКФ 2019

Еще одна легендарная личность побывает в этом году в солнечной Одессе. Катрин Денев, как сообщили организаторы на странице в Facebook получит почетную награду ОМКФ – "Золотого Дюка" за вклад в киноискусство. Кроме того, в рамках фестиваля зрителям представят мини-ретроспективу трех самых знаковых фильмов с участием Катрин Денев.

Стоит отметить, что икона французского кино Катрин Денев сыграла в более чем ста фильмах. Первый успех в карьере актрисы состоялся благодаря романтическому мюзиклу "Шербурские зонтики" (1964) Жака Деми. Картина известна благодаря музыке Мишеля Леграна.

3. Самая длинная Красная дорожка в Европе!

Ни один кинофестиваль не может обойтись без красной дорожки. И наш ОМКФ – не исключение. Более того, перед Одесским национальным академическим театром оперы и балета во время проведения кинофестиваля выстилают самую длинную красную дорожку в Европе. Ее длина составляет 80 метров! Это нельзя пропустить!

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4. Роуз Макгоуэн на ОМКФ 2019

Многие запомнили актрису по роли сестры-ведьмы в сериале "Зачарованные". Так вот, актриса в этом году стала специальной гостьей Одесского кинофестиваля!

5. Фильмы на ОМКФ 2019

Конечно же, фильмы, которые покажут на фестивале должен увидеть каждый. На протяжении всех дней состоится масса показов, пройдут пресс-конференции и встречи с легендами кино.

Напомним, ранее мы уже писали, как стать волонтером главного кинособытия лета – ОМКФ 2019.

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Источник: Сегодня
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