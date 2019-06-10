ОМКФ 2019: ТОП 5 причин, почему стоит посетить кинофестиваль
На кинофестиваль приедут легенды кино и режиссуры
Юбилейный 10-й Одесский международный кинофестиваль в 2019 году пройдет с 12 до 20 июля. Стоит отметить, что это кинособытие пропустить нельзя. Предлагаем ТОП фактов, почему в этом году нужно посетить ОМКФ 2019.
Смотрите видео о том, что происходило за кулисами ОМКФ 2018:
В этом году на ОМКФ 2019 побывает известный писатель и режиссер из Великобритании Майкл Ли. В Одессе мэтр получит "Золотого Дюка" за свой вклад в киноискусство. Майкл Ли является семикратным номинантом на "Оскар", 5-ти кратным лауреатом премии BAFTA, лауреатом премии за лучшую режиссуру Каннского кинофестиваля и главной награды фестиваля – Palme d'Or, а также обладателем "серебряного льва "Венецианского кинофестиваля. Но приедет режиссер не только за наградой. Майкл Ли представит на Одесском кинофестивале 2019 мини-ретроспективу своей фильмографии. Ждем с нетерпением!
Еще одна легендарная личность побывает в этом году в солнечной Одессе. Катрин Денев, как сообщили организаторы на странице в Facebook получит почетную награду ОМКФ – "Золотого Дюка" за вклад в киноискусство. Кроме того, в рамках фестиваля зрителям представят мини-ретроспективу трех самых знаковых фильмов с участием Катрин Денев.
Стоит отметить, что икона французского кино Катрин Денев сыграла в более чем ста фильмах. Первый успех в карьере актрисы состоялся благодаря романтическому мюзиклу "Шербурские зонтики" (1964) Жака Деми. Картина известна благодаря музыке Мишеля Леграна.
Ни один кинофестиваль не может обойтись без красной дорожки. И наш ОМКФ – не исключение. Более того, перед Одесским национальным академическим театром оперы и балета во время проведения кинофестиваля выстилают самую длинную красную дорожку в Европе. Ее длина составляет 80 метров! Это нельзя пропустить!
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Многие запомнили актрису по роли сестры-ведьмы в сериале "Зачарованные". Так вот, актриса в этом году стала специальной гостьей Одесского кинофестиваля!
Конечно же, фильмы, которые покажут на фестивале должен увидеть каждый. На протяжении всех дней состоится масса показов, пройдут пресс-конференции и встречи с легендами кино.
Напомним, ранее мы уже писали, как стать волонтером главного кинособытия лета – ОМКФ 2019.
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