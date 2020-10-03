ОМКФ-2020 назвал лауреатов: полный список победителей
В Одессе закрылся 11-й международный кинофестиваль
3 октября в Одессе состоялась церемония закрытия 11-го Международного кинофестиваля. В этот вечер были названы победители, с полным списком которых можно ознакомиться далее в материале.
Впервые за всю свою историю ОМКФ прошел в онлайн-формате, как и многие мероприятия в этом году. Однако пандемия COVID-19 не помешала проведению конкурсной программы (Национальной и Международной), кинопоказам и голосованию за лучшие киноленты.
Победители 11-го Одесского международного кинофестиваля
- Лучший европейский документальный фильм – "Военные каникулы" реж. Мориц Шульц;
- Лучший украинский короткометражный фильм (конкурсная программа) – "Чачо" реж. Виталий Гавура;
- Лучший украинский полнометражный фильм – "Бес" реж. Егор Трояновский;
- Лучший короткометражный фильм (национальная программа) – "Прощай, Головин";
- Лучшая актерская работа – Мария Хомутова, "Двое";
- Лучшая режиссерская работа – Адриана Пирву и Елена Максьом, "Не все будет хорошо";
- Лучший фильм (национальная программа) - "Не все будет хорошо" реж. Адриана Пирву и Елена Максьом;
- Приз зрительских симпатий – "Виктор робот" реж. Анатолий Лавренишин;
- Специальная награда жюри – "Служители" реж. Иван Остроховский, "Ты умрешь в двадцать" реж. Амджаж Абу Алали;
- Лучшая актерская работа (национальная программа) – Лидия Либерман, "Материнство";
- Лучшая режиссерская работа (международная программа) – "Обожание" Фабрис Дю Вельц;
- Лучший фильм (международная программа) - "Атлантида" реж. Валентин Васянович;
- Золотой Дюк за вклад в развитие киноискусства – Роман Балаян;
- Гран-при – "Ужин в Америке" реж. Адам Ремейер.
Напомним, что ранее фильм "Привоз" получил специальный приз на ОМКФ от телеканала "Украина".
Все подробности в спецтеме ОМКФ-2020
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