ОМКФ-2020 назвал лауреатов: полный список победителей

В Одессе закрылся 11-й международный кинофестиваль

3 октября в Одессе состоялась церемония закрытия 11-го Международного кинофестиваля. В этот вечер были названы победители, с полным списком которых можно ознакомиться далее в материале.

Впервые за всю свою историю ОМКФ прошел в онлайн-формате, как и многие мероприятия в этом году. Однако пандемия COVID-19 не помешала проведению конкурсной программы (Национальной и Международной), кинопоказам и голосованию за лучшие киноленты.

Названы лауреаты ОМКФ-2020

Победители 11-го Одесского международного кинофестиваля

Лучший европейский документальный фильм – "Военные каникулы" реж. Мориц Шульц;

Лучший украинский короткометражный фильм (конкурсная программа) – "Чачо" реж. Виталий Гавура;

Лучший украинский полнометражный фильм – "Бес" реж. Егор Трояновский;

Лучший короткометражный фильм (национальная программа) – "Прощай, Головин";

Лучшая актерская работа – Мария Хомутова, "Двое";

Лучшая режиссерская работа – Адриана Пирву и Елена Максьом, "Не все будет хорошо";

Лучший фильм (национальная программа) - "Не все будет хорошо" реж. Адриана Пирву и Елена Максьом;

Приз зрительских симпатий – "Виктор робот" реж. Анатолий Лавренишин;

Специальная награда жюри – "Служители" реж. Иван Остроховский, "Ты умрешь в двадцать" реж. Амджаж Абу Алали;

Лучшая актерская работа (национальная программа) – Лидия Либерман, "Материнство";

Лучшая режиссерская работа (международная программа) – "Обожание" Фабрис Дю Вельц;

Лучший фильм (международная программа) - "Атлантида" реж. Валентин Васянович;

Золотой Дюк за вклад в развитие киноискусства – Роман Балаян;

Гран-при – "Ужин в Америке" реж. Адам Ремейер.

Напомним, что ранее фильм "Привоз" получил специальный приз на ОМКФ от телеканала "Украина".

Все подробности в спецтеме ОМКФ-2020

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