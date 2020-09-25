ОМКФ 2020: онлайн-трансляция церемонии открытия кинофестиваля
25 сентября в 19:00 состоится торжественное открытие ОМКФ
Всего через несколько часов стартует церемония открытия 11-го Одесского международного кинофестиваля. Церемония, как и кинофестиваль, в этом году проходит в онлайн-формате, однако организаторы гарантируют гостям и участникам кинофестиваля настоящий праздник кино.
С 25 сентября по 3 октября нас ждут просмотры более, чем 100 картин-участников ОМКФ, среди которых и мировые кинохиты, а также Q&A с творцами фильмов и знаменитых кинодеятелей, мастер-классы легенд кинематографа.
Церемония открытия 11-го Одесского кинофестиваля стартует в 19:00. Смотрите прямую трансляцию:
После церемонии состоится показ фильма-открытия ОМКФ "Босой император". Главные роли в фильме играют дочь Чарли Чаплина Джеральдин и немецкий актер Удо Кир.
Ранее мы рассказали о самых ожидаемых фильмах Одесского кинофестиваля, а также назвали фильм-закрытие 11-го Одесского кинофестиваля.
Напомним, что 2 октября в рамках ОМКФ на Потемкинской лестнице в Одессе покажут фильм ужасов, которому исполняется 100 лет.
Все подробности в спецтеме ОМКФ-2020
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