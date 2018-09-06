Он безумен и непобедим: появился кровавый трейлер нового хоррора "Хэллоуин"
Эта картина является продолжением знаменитого фильма, выпущенного 40 лет назад.
Киностудия Universal Pictures опубликовала новый трейлер хоррора "Хэллоуин", который является продолжением знаменитой картины, выпущенной 40 лет назад. В главных ролях в ленте снялись Джейми Ли Кертис и Ник Касл.
По сюжету убийца Майкл Майерс, истребляющий своих родственников, возвращается спустя 40 лет. Он безумен и непобедим, как истинное Зло.
В ролях в ленте также снялись Джеймс Джуд Кортни, Джуди Грир и Уилл Пэттон. Продюсером картины выступил режиссер первой части Джон Карпентер. Выход фильма запланирован на октябрь текущего года.
Напомним, официальный синопсис звучит так: зло неизменно возвращается, и им нельзя управлять. Его можно временно уничтожить, застрелить, сжечь, но вернется оно все равно неизбежно.
Отметим, недавно критики портала Vulture составили список лучших фильмов ужасов, которые вышли в первой половине 2018 года. На данный момент в рейтинге 12 кинокартин, но подборка будет обновляться по мере выхода новых фильмов.