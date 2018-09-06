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Он безумен и непобедим: появился кровавый трейлер нового хоррора "Хэллоуин"

Эта картина является продолжением знаменитого фильма, выпущенного 40 лет назад.

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:36
&quot;Хэллоуин&quot;. Фото: Рейтинги фильмов
"Хэллоуин". Фото: Рейтинги фильмов

Киностудия Universal Pictures опубликовала новый трейлер хоррора "Хэллоуин", который является продолжением знаменитой картины, выпущенной 40 лет назад. В главных ролях в ленте снялись Джейми Ли Кертис и Ник Касл.

По сюжету убийца Майкл Майерс, истребляющий своих родственников, возвращается спустя 40 лет. Он безумен и непобедим, как истинное Зло.

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В ролях в ленте также снялись Джеймс Джуд Кортни, Джуди Грир и Уилл Пэттон. Продюсером картины выступил режиссер первой части Джон Карпентер. Выход фильма запланирован на октябрь текущего года.

Напомним, официальный синопсис звучит так: зло неизменно возвращается, и им нельзя управлять. Его можно временно уничтожить, застрелить, сжечь, но вернется оно все равно неизбежно. 

Отметим, недавно критики портала Vulture составили список лучших фильмов ужасов, которые вышли в первой половине 2018 года. На данный момент в рейтинге 12 кинокартин, но подборка будет обновляться по мере выхода новых фильмов. 

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Источник: "Сегодня"
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