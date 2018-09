Человек-социопат: появился первый снимок Хоакина Феникса в роли Джокера

Режиссер опубликовал снимок в своем Instagram, подписав его "Артур"

Только недавно появились подробности нового фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, как режиссер фильма о суперзлодее Тодд Филлипс опубликовал первое фото исполнителя главной роли.

В киноленте, которая пока не имеет официального названия, Феникс перевоплотится в злостного врага Бэтмена и покажет его историю еще до того, как он станет злодеем.

Режиссер опубликовал снимок в своем Instagram, подписав его "Артур", очевидно, намекая на то, что такое имя носил злодей прежде чем взял свой псевдоним. Фильм будет "исследованием человека, которого игнорирует общество, которое станет не только смелым изучением черт характера, но и широким поучительным рассказом".

Кроме того, в сети появилось видео со съемок картины.

A new set video from Todd Philips’ ‘JOKER’ starring Joaquin Phoenix has been officially released. (Source: @DailyMail) pic.twitter.com/l6sx7ZvHof