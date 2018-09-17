Человек-социопат: появился первый снимок Хоакина Феникса в роли Джокера

Режиссер опубликовал снимок в своем Instagram, подписав его "Артур"

Хоакин Феникс в роли Джокера. Фото: instagram.com/toddphillips1/

Только недавно появились подробности нового фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, как режиссер фильма о суперзлодее Тодд Филлипс опубликовал первое фото исполнителя главной роли.

В киноленте, которая пока не имеет официального названия, Феникс перевоплотится в злостного врага Бэтмена и покажет его историю еще до того, как он станет злодеем.

Режиссер опубликовал снимок в своем Instagram, подписав его "Артур", очевидно, намекая на то, что такое имя носил злодей прежде чем взял свой псевдоним. Фильм будет "исследованием человека, которого игнорирует общество, которое станет не только смелым изучением черт характера, но и широким поучительным рассказом".

Хоакин Феникс в роли Джокера Фото: instagram.com/toddphillips1/

Кроме того, в сети появилось видео со съемок картины.

A new set video from Todd Philips’ ‘JOKER’ starring Joaquin Phoenix has been officially released. (Source: @DailyMail) pic.twitter.com/l6sx7ZvHof — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) 16 септември 2018 г.

Отметим, что фильм о Джокере с Хоакином Фениксом должен выйти на экраны 4 октября 2019 года.

Напомним, актер Роберт Де Ниро может присоединиться к Хоакину Фениксу в сольном фильме про Джокера, который получил рабочий подзаголовок "Ромео". Знаменитому актеру предложили роль совершенно нового персонажа по имени Мюррей Франклин.