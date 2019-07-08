Они снова вместе! Появились новые фото со съемочной площадки сериала "Беверли Хиллз"
Актрисы культового шоу показали, как идут съемки нового проекта
До премьеры долгожданной перезагрузки культового сериала "Беверли Хиллз, 90210", фото со съемок которого появились ранее в сети, осталось совсем мало времени. Теперь актрисы сериала порадовали поклонников новой порцией фотографий со съемочной площадки.
Почему сериалы из 90-х популярны до сих пор:
Так, снимками на своей странице в Instagram поделилась актриса Шеннен Доэрти, сыгравшая в картине роль Бренды Уолш. "Групповые фото", – подписала забавные снимки звезда.
На фото можно увидеть почти всех актеров, сыгравших главные роли в сериале 20 лет назад. Отметим, что Джейсон Пристли (Брендон Уолш), Шэннен Доэрти (Бренда Уолш), Иэн Зиринга (Стив Сандерс), Габриэль Картерис (Андреа Цукерман) и Брайан Остин Грин (Дэвид Сильвер) позировали возле гримерного вагона.
"Где же я была в это время? Обнимаю вас", – прокомментировала снимок еще одна звезда сериала "Беверли-Хиллз" Тори Спеллинг (Донна Мартин). Она также поделилась в сети кадром с коллегами.
Не появится в перезагрузке сериала только Люк Перри. Актер скончался после обширного инсульта 4 марта.
Напомним, ранее телеканал Fox опубликовал новый тизер-трейлер перезагрузки культового сериала 90-х – "Беверли Хиллз".
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