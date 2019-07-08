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Они снова вместе! Появились новые фото со съемочной площадки сериала "Беверли Хиллз"

Актрисы культового шоу показали, как идут съемки нового проекта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:35
Съемки сериала "Беверли Хиллз, 90210"
Съемки сериала "Беверли Хиллз, 90210"
Фото: instagram.com/theshando

До премьеры долгожданной перезагрузки культового сериала "Беверли Хиллз, 90210", фото со съемок которого появились ранее в сети, осталось совсем мало времени. Теперь актрисы сериала порадовали поклонников новой порцией фотографий со съемочной площадки.

Почему сериалы из 90-х популярны до сих пор:

Так, снимками на своей странице в Instagram поделилась актриса Шеннен Доэрти, сыгравшая в картине роль Бренды Уолш. "Групповые фото", – подписала забавные снимки звезда.

На фото можно увидеть почти всех актеров, сыгравших главные роли в сериале 20 лет назад. Отметим, что Джейсон Пристли (Брендон Уолш), Шэннен Доэрти (Бренда Уолш), Иэн Зиринга (Стив Сандерс), Габриэль Картерис (Андреа Цукерман) и Брайан Остин Грин (Дэвид Сильвер) позировали возле гримерного вагона.

Съемки продолжения сериала "Беверли Хиллз, 90210"
Фото: Instagram
Съемки продолжения сериала "Беверли Хиллз, 90210"
Фото: Instagram
Съемки продолжения сериала "Беверли Хиллз, 90210"
Фото: Instagram
Съемки продолжения сериала "Беверли Хиллз, 90210"
Фото: Instagram
Съемки продолжения сериала "Беверли Хиллз, 90210"
Фото: Instagram
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"Где же я была в это время? Обнимаю вас", – прокомментировала снимок еще одна звезда сериала "Беверли-Хиллз" Тори Спеллинг (Донна Мартин). Она также поделилась в сети кадром с коллегами.

Не появится в перезагрузке сериала только Люк Перри. Актер скончался после обширного инсульта 4 марта.

Напомним, ранее телеканал Fox опубликовал новый тизер-трейлер перезагрузки культового сериала 90-х – "Беверли Хиллз".

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Источник: Сегодня
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