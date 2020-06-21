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Они спасают жизни: подборка интересных сериалов о медработниках

Сериалы о врачах, которые можно посмотреть в День медработника

Медицинские сериалы захватывают ничуть не хуже боевиков или фантастики. В нашей сегодняшней подборке популярные ТВ-шоу о медработниках, которые вы могли пропустить, и которые захочется пересмотреть снова.

Хороший доктор

Кадр из сериала "Хороший доктор" Фото: Imdb.com

История необыкновенного хирурга от создателя "Доктора Хауса" Дэвида Шора. Сериал основан на одноименной корейской медицинской драме. Шон Мерфи – молодой врач с синдромом саванта и аутизмом, но при этом наделенный уникальными способностями. Ради медицинской карьеры герой переезжает из провинции в Сан-Хосе, где устраивается в престижное педиатрическое отделение больницы Сан-Бонавентура. Несмотря на большие сложности в коммуникации и скептицизм коллег, Шон показывает блестящие результаты, спасая жизни маленьким пациентам.

Дежурный врач

Кадр из сериала "Дежурный врач"

Фото: телеканал "Украина"

Сериал рассказывает о буднях сотрудников скорой помощи. Все медицинские случаи, с которыми сталкиваются герои картины, взяты из реальной практики киевских врачей. Доктора этой больницы работают 24 часа в сутки 7 дней в неделю, ежедневно им приходится помогать десяткам людей, причем иногда эта помощь бывает не только медицинской: порой человека нужно просто поддержать или подбодрить, чтобы его состояние сразу улучшилось. Конечно, наряду с обычными простудами и отравлениями, врачам приходится сталкиваться и с тяжелыми случаями: запущенные болезни, необъяснимые симптомы, пациенты, отказывающиеся от лечения…

Тюремный врач

Кадр из сериала "Тюремный врач"

Фото: скриншот из видео

Блестящий хирург На И Чже теряет работу из-за собственной порядочности. Он переводится в тюрьму, где его ждут самые проблемные пациенты и опасные служебные интриги. На И Чже – талантливый и отзывчивый хирург, одинаково заботящийся обо всех пациентах. Несмотря на большой опыт, он каждый раз близко к сердцу принимает их судьбу (отчасти потому, что его старая мать тоже тяжело больна) и охотно помогает беднякам и бездомным. На И Чже пользуется уважением коллег в центре неотложной помощи, но его карьера заканчивается в тот момент, когда он ссорится с избалованным сыном директора больницы.

Доктор Ковальчук

Кадр из сериала "Доктор Ковальчук"

Фото: телеканал "Украина"

Красивая, успешная и не очень счастливая женщина Оксана Ковальчук все силы вкладывает в кардиохирургию, успешно оперируя в маленьком областном центре. Оксана могла бы украсить любую мировую или отечественную клинику, но женщина вполне довольна собственной участью и не собирается покидать свой городок. Единственным камнем преткновения для молодого специалиста становится плохая организация медицинского обслуживания. Поэтому она подает соответствующие документы с предложениями в министерство, однако самостоятельно выполнить все меры по написанному проекту Ковальчук не может, поэтому обращается к бывшему супругу и местным чиновникам за помощью в реализации своих предложений.

Швидка

Сериал "Швидка"

Фото: пресс-служба НЛО TV

В центре событий – команды парамедиков, которые каждый день спасают жизни, выпутываются из сложных и всё время попадают в веселые ситуации, не забывая любить, плакать и радоваться. Уже с первой серии вы начнете воспринимать их за своих, сопереживать и вместе спасать мир.

Все подробности в спецтеме Кино дома

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