Они возвращаются: названа дата выхода нового эпизода сериала "Друзья"

Премьера 60-минутной серии состоится в мае этого года

Стриминговый сервис HBO Max покажет новый эпизод сериала "Друзья", отметившего 25-летний юбилей. 60-минутная серия, в которой снимутся наши любимые актеры, будет доступна для просмотра уже в мае этого года.

"Друзья" Фото: NBC

Слухи о том, что HBO хочет снять продолжение сериала "Друзья" появились еще в 2020 году. С тех пор никаких подробностей известно не было, а создательница шоу Марта Кауффман рассказала в интервью, что "воссоединения" не будет. Вместо этого готовится перезагрузка сериала.

Накануне стало известно, что Американский телеканал HBO и кинокомпания Warner Bros снимут специальный выпуск популярного телесериала "Друзья" с оригинальным кастом. Звезды оригинального сериала, которые снимутся в спецпроекте, а именно Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и Мэттью Перри получат гонорары в размере от 3 миллионов до 4 миллионов долларов.

Теперь же сообщается, что специальный эпизод будет доступен для просмотра в мае этого года.

Дженнифер Энистон и Мэтт ЛеБлан, которые исполнили роли Рэйчел и Джоуи, подтвердили продолжение сериала на своих страницах в Instagram.

INSTAGRAM

Сериал "Друзья" выходили на экраны с 1994-го по 2004-й год. Проект признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения.

Смотрите в сюжете историю любви Дженнифер Энистон:

Напомним, что недавно было обнародовано архивное фото с финальных съемок сериала "Друзья".

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