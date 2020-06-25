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5 приключенческих боевиков, которые стоит посмотреть

Сегодня, 17:00

Подборка фильмов для любителей погонь, экшена и непредсказумых приключений

Отвлечься от повседневных забот и погрузиться в мир смелых, благородных и мужественных героев, стремительных, насыщенных действиями событий позволит жанр приключенческих боевиков. Смотреть такие приключения можно всей семьёй. Многие из кинолент основаны на реальных исторических событиях, что делает их ещё более привлекательными в глазах требовательного зрителя. Сегодня.Lifestyle делится 5 приключенческими боевиками, которые можно посмотреть дома онлайн.

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Уцелевшая

Кадр из фильма "Уцелевшая"
Кадр из фильма "Уцелевшая"
Фото: Imdb.com

Сотрудницу Госдепартамента Соединённых Штатов Кейт Эбот направляют в американское посольство в Лондоне. Её задача предотвращать проникновение в страну подозреваемых в терроризме. В ходе своего расследования Кейт находит факты, вызывающие у неё подозрение. Случайно выжив во время сильного взрыва, когда погибли многие её сотрудники, Кейт сама попадает под подозрение в произошедшем теракте. Она вынуждена скрываться и всеми способами старается доказать свою невиновность, а также предотвратить теракт, который по её расчётам должен произойти в канун Рождества.

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Дом летающих кинжалов

Кадр из фильма "Дом летающих кинжалов"
Кадр из фильма "Дом летающих кинжалов"
Фото: Imdb.com

Фильм переносит нас в Китай середины ІХ века, когда ранее могущественная династия императоров Тан пришла в упадок. Империю охватили волнения и смута. Свержения правительства требует не только народ, но и армии повстанцев, самая сильная из которых "Дом летающих кинжалов". Её предводитель убит, но сами повстанцы не сложили руки и не пали духом, а стали ещё сильнее. Император приказывает уничтожить нового главаря "Дома летающих кинжалов". Воины Цзинь и Лю берутся за дело. Они отправляются в дом развлечений "Пионовый сад", так как есть подозрение, что слепая танцовщица Сян Мэй – дочь погибшего главаря, за которого повстанцы поклялись отомстить. Цзинь хочет, во что бы то ни стало, выполнить свой долг перед Императором, и заслуживает доверие Мэй. Когда доверие заслужено Мэй и Цзинь понимают, что они влюблены друг в друга. Кто же на самом деле главарь "Дома летающих кинжалов", смогут ли его обезвредить и какова цена чувств Цзинь и Мэй?

Скалолаз

Кадр из фильма "Скалолаз"
Кадр из фильма "Скалолаз"
Фото: Imdb.com

Альпинист и спасатель Гейб Уолкер вместе с экипажем спасательного вертолёта, Фрэнком и Джесси, отправляется на помощь своему коллеге Хэлу Такеру, который со своей подругой Сарой находится высоко на пике горы и повредил ногу. В процессе операции Сара срывается в пропасть. Некоторое время спустя Гейб возвращается в город. Обвиняя себя в смерти Сары, он хочет забрать свои вещи и покинуть это место навсегда. Внезапно по рации их спасательного центра звучит сигнал о помощи, Джесси уговаривает Гейба стать напарником для Хэла и отправиться спасать попавших в беду альпинистов. Хэл не хочет видеть Гейба напарником, так как на смог простить ему смерть возлюбленной. Но у них нет выбора, а добравшись до места, откуда был сигнал о помощи, они понимают, что вызов был послан не альпинистами, а их заманили в ловушку.

Добро пожаловать в джунгли

Кадр из фильма "Добро пожаловать в джунгли"
Кадр из фильма "Добро пожаловать в джунгли"
Фото: Imdb.com

Чтобы сотрудники крупной компании научились работать в команде, директор организовывает для них "тимбилдинг" в джунглях. Часть коллектива радостно воспринимает эту идею, принимая за своеобразный пикник на природе, а другие совсем не хотят ехать. Наставником выживания в дикой природе назначен опытный инструктор из бывших военных по имени Шторм. Сначала всё идёт весело и задорно, многим даже нравится, но, столкнувшись с проблемами, начинается хаос и команда оказывается одна в диких условиях без какой-либо помощи. Офисные работники отчаянно пытаются вернуться домой.

Бен-Гур

Кадр из фильма "Бен-Гур"
Кадр из фильма "Бен-Гур"
Фото: Imdb.com

Фильм снят по роману Лью Уоллеса "Бен-Гур: история Христа". Жизнь наследника знатного иудейского рода, Бен-Гура, рушится в тот момент, когда его сводный брат, римлянин, несправедливо обвиняет его в покушении на представителя римской власти. За нападение на привилегированного гражданина Бен-Гура лишают возможности защищаться и отправляют в рабство. Он становится гребцом и ему предстоит изнуряющий ежедневный труд на римских галерах. Но даже все тяготы рабской жизни не смогли погасить в душе Бен-Гура жажду мести за несправедливое обвинение и все перенесенные им и его семьёй страдания.

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