Open Kids презентовала клип на трек "Назавжди" по мотивам фильма "Давай танцуй!"

В клип вошли новые кадры и сцены из фильма, которые не заявлены в официальных трейлерах

Open Kids представили клип на трек "Назавжди" Фото: пресс-служба

21 марта во всех кинотеатрах страны состоялась премьера украинского танцевального экшена "Давай танцуй!", в котором звучат саундтреки популярных артистов: Monatik, группы The Hardkiss, групп "Сальто Назад", Mountain Breeze и популярной молодежной группы Open Kids, которая

"Назавжди" – песня, которая успела за несколько недель облететь всю страну, ведь это был главный лейтмотив всеукраинского конкурса "Давай танцуй", 50 победителей которого приняли участие в съемке финального кадра к фильму. Танцевальные видео под трек "Назавжди" отправляли домохозяйки, программисты, полицейские, работники музеев, врачи, корпоративные работники. Организаторы подсчитали, что в общей сложности больше трех тысяч людей приняло участие во флешмобе.

"Мы еще не успели побывать в кинотеатре и увидеть фильм, но очень этого хотим. Вот возвращаемся с концертов и бегом в кино! Это здорово, что у нас в Украине вышел такой фильм и на такую тему, которая нам очень близка. Наше участие в таком событии – это круто! А песня, которая стала саундтреком к фильму и такому масштабному конкурсу, мотивирует нас еще больше действовать", – комментируют выход работы и свое участие в проекте группа Open Kids.

В клип вошли новые кадры и сцены из фильма, которые не заявлены в официальных трейлерах.

"Мы рады, что группа Open Kids выпустила клип по мотивам фильма "Давай танцуй!". На песнях девчонок растут миллионы детей и тинейджеров по всему миру. Уверены, этим двум проектам есть, что дать друг другу, ведь и фильм, и группа несут важные ценности – позитивное мышление, дружба, вера в себя и в свою мечту. За молодежью – будущее, за молодёжью с такими ценностями – светлое будущее!" – комментируют выход видеоработы главные герои фильма "Давай танцуй!" Валентина Войтенко, Роман Чухманенко и Денис Реконвальд.

Сам же фильм "Давай танцуй!" о молодом танцоре, который приезжает в Киев для участия в грандиозном танцевальном турнире. Кроме славы и признания ему нужны деньги для брата, попавшего в беду. Парень должен выложиться на полную, чтобы обойти крутых соперников. А самым большим испытанием стала любовь, которую он встречает на танцполе.

Главный девиз фильма – давай танцуй и не останавливайся! Ты сможешь все!

Напомним, Сегодня.Lifestyle сделали небольшой обзор фильма "Давай танцуй!".

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