Оператор Тарантино рассказал о новых проектах и ссоре с Квентином

Оператор, снявший фильмы "Бешеные псы", "Криминальное чтиво" и "Четыре комнаты", в Киеве

Оператор легендарного режиссера Квентина Тарантино, новый фильм которого вышел в прокат, приехал в Киеве. Известный оператор-постановщик Анджей Секула, который снимал такие известные кино-хиты, как "Бешеные псы", "Криминальное чтиво" и "Четыре комнаты" посетил украинскую столицу.

Мужчина эксклюзивно рассказал "Зірковому шляху", что вскоре на экраны выйдет совместная работа украинских и голливудских создателей, где сам Анджей выступит в роли режиссера. Жанр ленты – фильм ужасов. А бюджет – один миллион долларов. Остальные подробности Секула, на данный момент, не озвучил, зато рассказал о дружбе с Квентином Тарантино, а также шокировал откровенным признанием о ссоре с режиссером.

"Квентин Тарантино дал мне обещание, что каждый свой фильм он будет снимать со мной. Но он не сдержал слова. Для фильма "Джеки Браун" он нанял всю мою команду кроме меня. Когда же он предложил мне снять вместе "Убить Билла", тут уж я отказал ему. Это недоразумение и привело к тому, что наши пути разошлись", – отметил Секула.

И хотя бывшие приятели давно не общаются, время от времени они передают друг другу комплименты через журналистов. Так, Квентин в своих интервью называет Анджея не иначе, как "безумный гений".

"О, это очень мило! Если я сумасшедший гений, то он еще более безумный гений!", – добавил он.

Секула воспользовавшись случаем поздравил своего уже экс-приятеля Тарантино с будущим пополнением в семье. Напомним, летом этого года стало известно, что 56-летний режиссер и его 35-летняя жена впервые станут родителями.

"Я желаю ему только всего наилучшего, абсолютно! Он будет замечательным папой! Он хороший парень", – сказал Анджей Секула.

Напомним, голливудский актер, бэдбой во многих боевиках Дэнни Трехо также недавно посетил Киев.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.