Опра Уинфри запустила домашнее шоу о COVID-19

Первым гостем программы стал Идрис Эльба

Американская телеведущая Опра Уинфри запустила шоу, посвященное коронавирусной инфекции COVID-19. В рамках проекта знаменитость будет обсуждать проблему пандемии с экспертами и звездами. Первым гостем программы стал Идрис Эльба.

16 марта стало известно, что у Идриса Эльбы диагностировали коронавирус. Позднее актер заразил свою супругу Сабрину Даур, которая отказалась от самоизоляции и оставалась рядом с мужем, чтобы поддержать его.

Опра Уинфри Фото: Getty Images

Новое шоу Опры Уинфри, которая, как и многие люди находится на самоизоляции, называется "Oprah Talks". Проект выходит на стриминговой платформе Apple TV+. Идрис Эльба по видеосвязи с ведущей рассказал, как протекает его болезнь, о том, что он узнал о коронавирусе за время карантина.

"Мы повредили планету, и не удивительно, что она так реагирует на человеческую расу", – заявил Эльба и призвал всех начать заботиться о природе.

Пока что шоу "Oprah Talks" доступно только в американском регионе, однако вскоре будет доступно и для других зрителей.

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