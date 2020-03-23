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Опра Уинфри запустила домашнее шоу о COVID-19

Первым гостем программы стал Идрис Эльба

Инна Петрова
Сегодня, 13:47

Американская телеведущая Опра Уинфри запустила шоу, посвященное коронавирусной инфекции COVID-19. В рамках проекта знаменитость будет обсуждать проблему пандемии с экспертами и звездами. Первым гостем программы стал Идрис Эльба.

16 марта стало известно, что у Идриса Эльбы диагностировали коронавирус. Позднее актер заразил свою супругу Сабрину Даур, которая отказалась от самоизоляции и оставалась рядом с мужем, чтобы поддержать его.

Опра Уинфри
Опра Уинфри
Фото: Getty Images

Новое шоу Опры Уинфри, которая, как и многие люди находится на самоизоляции, называется "Oprah Talks". Проект выходит на стриминговой платформе Apple TV+. Идрис Эльба по видеосвязи с ведущей рассказал, как протекает его болезнь, о том, что он узнал о коронавирусе за время карантина.

"Мы повредили планету, и не удивительно, что она так реагирует на человеческую расу", – заявил Эльба и призвал всех начать заботиться о природе.

Пока что шоу "Oprah Talks" доступно только в американском регионе, однако вскоре будет доступно и для других зрителей.

Из-за пандемии коронавируса съемки специального эпизода сериала "Друзья" перенесли. Подробности в сюжете:

Ранее COVID-19 обнаружили у испанского оперного певца Пласидо Доминго.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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