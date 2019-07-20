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Опубликован долгожданный трейлер сериала "Ведьмак"

Премьера первого эпизода ожидается в конце 2019 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:08
Опубликован трейлер "Ведьмака" с Генри Кавиллом
Опубликован трейлер "Ведьмака" с Генри Кавиллом
Фото: instagram.com/henrycavill

Netflix показал первый тизер-трейлер фэнтезийного сериала "Ведьмак" (Witcher) про Геральта из Ривии. Ролик был представлен на конференции Comic-Con в Сан-Диего. Накануне были также опубликованы первые промокадры с изображением ведущих персонажей шоу.

Смотрите в ролике, какие сериалы любят смотреть украинцы:

В субботу, 20 июля, двухминутный тизер "Ведьмака" также был опубликован в Youtube. В ролике показаны главные персонажи, включая Ведьмака, Йеннифэр и принцессу Цириллу, а также второстепенные – Калантэ, Трисс, Фрингилья Виго и другие. Напомним, что сериал основан на книгах польского писателя Анджея Сапковского. 

Точной даты выхода сериала создатели пока не называют. Ожидается, что "Ведьмак" выйдет в ноябре-декабре этого года на Netflix. Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов.

Ранее сообщалось, что сериал "Сплетница" получит продолжение.

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