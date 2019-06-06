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Опубликован новый захватывающий трейлер украинского фильма "Захар Беркут"

В ролике показаны прекрасные пейзажи украинских Карпат

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:48
"Захар Беркут"
"Захар Беркут"
Фото: facebook.com/ZakharBerkutFilm/photos/

Сегодня, 6 июня, создатели украинского исторического экшена "Захар Беркут", снятого по мотивам одноименной повести Ивана Франко, презентовали новый тизер-трейлер ленты. Режиссером ленты выступил Ахтем Сеитаблаев.

"Тизер-трейлер для Украины довольно новый формат, традиционно с таким типом контента работают голливудские мейджоры на этапе, когда еще продолжается работа над пост-продакшеном фильма. Жанр, крепкая история, качественные спецэффекты, международный каст, партнеры, наконец, огромное внимание от профессиональной и зрительской аудитории – все это диктует свои правила. Масштаб проекта достиг такого уровня для нашей индустрии, что надо делать немного больше обычного. Надеюсь, зрители это оценят ", – прокомментировал продюсер фильма Егор Олесов.

"Захар Беркут"
"Захар Беркут"
Фото: facebook.com/ZakharBerkutFilm/photos/

Новый тизер-трейлер "Захара Беркута" расставляет смысловые акценты фильма, не нарушая секретов главной сюжетной линии и арки персонажей. В то же время, длинные панорамы горных массивов, картины быта древних карпатцев и кадры пепелищ оставленных Монгольской ордой знакомят зрителей с атмосферой, настроением и центральным конфликтом фильма.

Съемки прошли летом прошлого года неподалеку Синевирской Поляны в Закарпатье и под Киевом, где были построены главные декорации. В частности, на натурной площадке FILM.UA команда художника-постановщика Власти Одуденко свела масштабную декорацию горного ущелья 200 метров длиной, 12 метров высотой и 10 метров в ширину. Такие значительные и ценные декорации – почти беспрецедентный случай для украинской киноиндустрии.

Отметим, что в декабре прошлого года команда впервые познакомила зрителей с кадрами из будущего фильма. Тогда был представлен первый тизер проекта, пересмотреть который можно по ссылке.

Исторический экшен "Захар Беркут" был снят по мотивам одноименной повести Ивана Франко -  производство Kinorob и Cinema Day, при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Генеральным медиапартнером и бродкастер ленты выступает телеканал "Украина". Партнер и консультант ленты – Международный Фонд Ивана Франко.

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В работе над "Захара Беркута" приняла участие большая международная актерская команда из Украины, США, Великобритании, Казахстана и Монголии. Главные роли в фильме, снятом по мотивам повести Ивана Франко, выполнили Алекс МакНиколл (Максим Беркут), Роберт Патрик (Захар Беркут), Томми Флэнаган (Тугар Волк), Поппи Дрейтон (Мирослава), Цегмид Церенболд (Бурунди), Андрей Исаенко ( Петр), Олег Волощенко (Гард), Ержан Нуримбет (Мерке), Алина Коваленко (Амур), Роки Майерс (Иван Беркут), Виктор Жданов (Хорун), Оливер Тревена (Богун), Марина Кошкина (Устье), Аян Отепберген (Нергуй ), Элисон Дуди (Совет Беркут), Дуалет Абдигапаров (Кунг), Станислав Лозовский (Сокол), Олег Стефан (Лев) и другие.

Генеральный медиа-партнер исторического экшена "Захар Беркут" – канал "Украина". Партнер и консультант ленты – Международный Фонд Ивана Франко.

В национальный прокат фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева производства Kinorob и Cinema Day при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, выйдет 10 октября 2019.

Смотрите новый тизер-трейлер фильма "Захар Беркут":

Напомним, ранее режиссер фильма "Захар Беркут" Ахтем Сеитаблаев рассказал Сегодня.Lifestyle о съемочном процессе и актерском мастерстве.

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Ахтем Сеитаблаев захар беркут
Источник: Сегодня
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