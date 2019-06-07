Опубликован первый постер сиквела фильма "Чудо-женщина"

На картинке изображена Диана в исполнении Галь Гадот

"Чудо-женщина". Постер Фото: Twitter

После громких сообщений о том, что сиквел фильма "Чудо-женщина" перенесли, в сети появился первый красочный постер картины. На постере показана исполнительница главной роли Галь Гадот в новом золотом костюме. Изображение появилось на Twitter-странице режиссера Пэтти Дженкинс.

В Киеве начались съемки фильма о сыне Ивана Франка:

"Сам постер вышел… ярким. Любовь 80-х к неону тут точно передана", – отмечается к подписи в публикации.

"Чудо-женщина". Постер Фото: Twitter

Этой подписью, вероятно, Пэтти немного поспойлерила время, в котором будут происходить действия. Режиссер также подчеркнула, что полноценная рекламная кампания фильма стартует в декабре текущего года. А выход его должен состояться в июне 2020 года.

Напомним, зрители увидят Криса Пайна в роли летчика Стива Тревора в продолжении фильма "Чудо-женщина". Видимо, самопожертвование и взорвавшийся самолет не способны стать препятствием на пути истинной любви. Предварительное название сиквела – "Чудо-женщина 1984" .

Недавно в сети появился первый видеоролик со съемок блокбастера. В коротком видео актриса Галь Гадот, которая играет Диану, прикреплена тросами к специальному устройству, которое отрывает ее от земли в нужный момент. В это время Гадот имитирует поездку или даже полет в транспорте.

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