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Опубликован первый тизер фильма "Мулан" от Disney

Премьера фильма запланирована на март 2020 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:02
Опубликован первый тизер фильма "Мулан" от Disney
Опубликован первый тизер фильма "Мулан" от Disney
Фото: YouTube

В сети появился первый официальный тизер предстоящего фильма "Мулан" от Disney. Напомним, что в минувшем году стало известно, что студия готовит киноадаптацию знаменитого мультфильма 1998 года.

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Первый трейлер "Мулан" был опубликован на канале Walt Disney Studios в Youtube в воскресенье, 7 июля. В коротком ролике можно увидеть главную героиню, роль которой в ленте исполнила китайская актриса Лю Ифэй. 

По сюжету "Мулан" храбрая девушка из китайской глубинки решает отправиться на войну с вождем кочевников-гуннов Шань-Ю. Она переодевается в мужчину и скрывают свою настоящую личность.  

Режиссером киноадаптации стала Ники Каро ("Жена смотрителя зоопарка"). Ранее также сообщалось, что бюджет "Мулан" составит более 300 млн долларов, что сделает фильм самым дорогостоящим в истории студии Walt Disney Pictures. 

Фильм выйдет в прокат 25 марта 2020 года.

Ранее мы писали, что у истории о Гарри Поттере появится сериал-приквел.

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