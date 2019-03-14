Опубликован первый трейлер фильма о маньяке Чарльзе Мэнсоне

В центре сюжета – последовательницы Мэнсона, которые беспрекословно исполняли приказы лидера

"Так сказал Чарли" Фото: YouTube

Компания IFC Films опубликовала первый трейлер фильма о серийном убийце Чарльзе Мэнсоне, основателе и руководителе секты "Семья", который скончался в тюрьме в 2017 году.

Режиссером фильма "Так сказал Чарли" (Charlie Says) стала Мэри Хэррон ("Американский психопат"). Главную роль исполнил актер Мэтт Смит, известный по сериалу "Доктор Кто".

В центре сюжета – последовательницы Мэнсона, которые беспрекословно исполняли приказы лидера, в том числе преступные. Криминалист Карлин Фейт (Мерритт Уэвер) работает с тремя женщинами, приговоренными к длительному тюремному заключению: Лесли Ван Хутен (Ханна Мюррей), Патрисией Кренвинкел (Сози Бейкон) и Сюзан Аткинс (Марианна Рендон), которые спустя годы все равно верят в исключительность Мэнсона.

Премьера картины состоится 10 мая 2019 года.

Напомним, режиссер Квентин Тарантино снимает фильм "Однажды в Голливуде". Главными героями "Однажды в Голливуде" станут соседи Тейт – бывшая звезда вестерн-шоу Рик Далтон и его дублер и приятель Клифф Бут в исполнении Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта. Вместе с ними в ленте снимаются Дакота Фаннинг, Аль Пачино, Курт Рассел, Тим Рот, Берт Рейнолдс, Майкл Мэдсен, Майя Турман Хоук, Лина Данэм и Дэмиэн Льюис.

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