Опубликован первый трейлер новых "Ангелов Чарли"

Премьера фильма состоится в ноябре 2019 года

Опубликован первый трейлер новых "Ангелов Чарли" Фото: instagram.com/entertainmentweekly

В сети появился дебютный трейлер фильма о новых "Ангелах Чарли" с Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эллой Балинска в главных ролях. Студия Sony опубликовала ролик на официальном канале в Youtube. Будущая картина покажет новую историю и совершенно новый состав опасного и не менее известного трио.

Смотрите, с кем встречается Кристен Стюарт:

Режиссером новых "Ангелов Чарли" стала Элизабет Бэнкс. Фильм продолжит сюжет франшизы и отчасти будет учитывать события оригинального сериала, а также фильмов, в которых снялись Кэмерон Диас, Люси Лью и Дрю Бэрримор.

Опубликован первый трейлер новых "Ангелов Чарли" Фото: instagram.com/charliesangels

В фильме также сыграют Джонатан Такер, Луис Херардо Мендес и звезда фильмов "Пираты Карибского моря" и "Голодные игры" Сэм Клафлин. Премьера "Ангелов Чарли" запланирована на ноябрь 2019 года.

Ранее издание Entertainment Weekly поделилось эксклюзивными кадрами грядущего перезапуска "Ангелов Чарли".

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