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Опубликован впечатляющий трейлер фильма "Альпинисты" с Джеки Чаном

В основе сюжета реальная экспедиция, которую совершили Ван Фучжоу и Цюй Иньхуа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:37
Кадр из фильма "Альпинисты"
Кадр из фильма "Альпинисты"
Фото: YouTube

В сети появился трейлер фильма "Альпинисты". Режиссерское кресло занял Дэниел Ли ("Меч дракона"). Одну из главных ролей сыграл Джеки Чан, который ранее появился в картине "Рыцарь теней: Между Инь и Ян".

Кстати, Джеки Чан написал книгу-раскаяние "Никогда не взрослей". Детали в сюжете:

В центре сюжета – восхождение скалолазов из Китая на Эверест. События происходят в 1960 году. В основе сюжета реальная экспедиция, которую совершили Ван Фучжоу и Цюй Иньхуа. Съемки проходили в Китае. Дата премьеры ленты пока не названа.

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В фильме также сыграют: Цзин Божань ("Охота на монстра"), Ху Ге ("1911") и Чжан Цзыи ("Крадущийся тигр, затаившийся дракон"), а также Джеки Чан.

Напомним, ранее в сети появился новый трейлер нового детектива "Ножи наголо". Представляя новый ролик, режиссер картины Райан Джонсон необычным способом привлек внимание к своему фильму. Дело в том, что он настоятельно рекомендовал зрителям не смотреть трейлер, чтобы не испортить впечатления от самой картины.

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