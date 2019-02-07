Опубликованы новые кадры восьмого сезона "Игры престолов"
На фото большинство главных героев
После того, как канал HBO объявил дату выхода последнего восьмого сезона сериала "Игра престолов" и опубликовал трейлер, интерес к проекту вырос еще больше. Теперь же создатели телешоу подогрели интерес новой порцией кадров из финального сезона. Снимки были опубликованы в Тwitter и Instagram.
На фотографиях появились большинство главных героев сериала: Джон Сноу, Дейенерис, Тирион, Джейме, Серсея и другие.
Напомним, ранее телеканал HBO опубликовал первые кадры из нового сезона сериала. Это своеобразных трейлер, который состоит из нарезки видео самых ожидаемых новинок HBO в этом году.
Также HBO опубликовал проморолики финального восьмого сезона сериала "Игра престолов". В роликах показаны исполнители главных ролей – Кит Харингтон, Софи Тернер и Мейси Уильямс. Видео появились на Twitter-канале HBO.
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