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Опубликованы новые кадры восьмого сезона "Игры престолов"

На фото большинство главных героев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:27
"Игра престолов"
"Игра престолов"
Фото: Instagram

После того, как канал HBO объявил дату выхода последнего восьмого сезона сериала "Игра престолов" и опубликовал трейлер, интерес к проекту вырос еще больше. Теперь же создатели телешоу подогрели интерес новой порцией кадров из финального сезона. Снимки были опубликованы в Тwitter и Instagram.

На фотографиях появились большинство главных героев сериала: Джон Сноу, Дейенерис, Тирион, Джейме, Серсея и другие.

Новые кадры из восьмого сезона "Игры престолов"
Новые кадры из восьмого сезона "Игры престолов"
Новые кадры из восьмого сезона "Игры престолов"
Новые кадры из восьмого сезона "Игры престолов"
Новые кадры из восьмого сезона "Игры престолов"
Новые кадры из восьмого сезона "Игры престолов"
Новые кадры из восьмого сезона "Игры престолов"
Новые кадры из восьмого сезона "Игры престолов"
Новые кадры из восьмого сезона "Игры престолов"
Новые кадры из восьмого сезона "Игры престолов"
Новые кадры из восьмого сезона "Игры престолов"
Новые кадры из восьмого сезона "Игры престолов"
Фото: Instagram
Новые кадры из восьмого сезона "Игры престолов"
Новые кадры из восьмого сезона "Игры престолов"
Новые кадры из восьмого сезона "Игры престолов"
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Напомним, ранее телеканал HBO опубликовал первые кадры из нового сезона сериала. Это своеобразных трейлер, который состоит из нарезки видео самых ожидаемых новинок HBO в этом году.

Также HBO опубликовал проморолики финального восьмого сезона сериала "Игра престолов". В роликах показаны исполнители главных ролей – Кит Харингтон, Софи Тернер и Мейси Уильямс. Видео появились на Twitter-канале HBO.

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Источник: Сегодня
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