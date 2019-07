Опубликованы новые тизеры фильма "Однажды в Голливуде"

Это девятый по счету фильм Квентина Тарантино

"Однажды в Голливуде" Фото: YouTube

Киностудия Sony показала сразу два новых ролика предстоящего девятого фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", который стал одним из самых ожидаемых картин лета.

Узнайте подробности личной жизни Квентина Тарантино:

Действие картины разворачивается в 1969 году. Главными героями являются звезда телевизионных вестернов Рик Далтон (в исполнении Леонардо Ди Каприо), а также его дублер (Брэд Питт). Они пытаются сохранить свои позиции в меняющемся Голливуде.

Актеры проживают по соседству с Шэрон Тейт (Марго Робби), супругой Романа Полански, которую зверски убивают последователи Чарльза Мэнсона. Картина наполнена шармом и изюминками Тарантино.

В главных ролях в ленте снялись Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Помимо них также появляются актеры Марго Робби, Аль Пачино, Люк Перри и другие.

В кинотеатрах лента появится 8 августа. Отметим, что мировая премьера ее состоялась в рамках Каннского кинофестиваля.

Напомним, ранее в сети был опубликован второй трейлер девятой по счету картины Квентита Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram