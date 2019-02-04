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Опять мир спасать: появился убойный трейлер спин-оффа "Форсажа" – фильма "Хоббс и Шоу"

Главный злодей фильма немного напоминает плохого парня из комиксов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:12
"Хоббс и Шоу"
"Хоббс и Шоу"
Фото: YouTube

Буквально на днях появились визуальные подробности грядущего спин-оффа "Форсажа" – фильма "Хоббс и Шоу". А теперь в сети появился и первый официальный трейлер боевика. 

Главные герои фильма, которые в предыдущих частях "Форсажа" были злейшими врагами, теперь объединятся. Речь идет о наемнике Деккарде Шоу и хорошем парне в погонах – Люке Хоббсе. Они будут противостоять универсальному солдату – злодею Брикстону. Помогать им в этом будет сестра Деккарда.

По сюжету, Бриксон угрожает едва ли не всей планете - он планирует масштабную биологическую атаку. Двое парней и девушка решают спасти мир и противостоять ему.

В режиссерском кресле находится Дэвид Литч, работавший над первым "Джоном Уиком", "Атомной блондинкой" и вторым "Дэдпулом". В главных ролях: Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтем, Идрис Эльба, Ванесса Кирби.

Украинский релиз экшена намечен на 1 августа 2019.

Напомним, в разработку уже запускается другой проект из гоночной франшизы. Как уже было известно ранее, новый спин-офф расскажет о женских персонажах "Форсажа". Вин Дизель и другие продюсеры франшизы уже наняли трио сценаристок. 

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Источник: Сегодня
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