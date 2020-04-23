Организаторы Евровидения-2020 проведут онлайн-концерт: дата и время
Шоу Europe Shine A Light состоится 16 мая
Организаторам песенного конкурса "Евровидение-2020" пришлось в этом году отменить мероприятие из-за пандемии коронавируса. Но вместо этого было принято решение устроить альтернативное шоу Europe Shine A Light. Теперь у зрителей появилась возможность увидеть выступления участников дома, не подвергая здоровье опасности.
Состоится онлайн-концерт 16 мая в 22:00 по киевскому времени. Посмотреть его можно будет на телеканале "UA: Перший". Также транслировать Europe Shine A Light будет 41 страна. На протяжении двух часов зрители смогут наслаждаться выступлениями участников от разных стран.
Смотрите подробности Национального отбора на "Евровидение-2020":
Также прямой эфир можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале "Евровидения" и сайте eurovision.tv. Организаторы помимо выступлений участников, обещают множество сюрпризов. Таким образом они пытаются поддержать поклонников в сложное время и развлечь их.
Напомним, что "Евровидение-2020" должно было пройти в Роттердаме с 12 до 16 мая. По результатам Национального отбора, Украину на конкурсе должна была представить группа Go_A.
Все подробности в спецтеме Евровидение-2020
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