Организаторы Евровидения-2020 проведут онлайн-концерт: дата и время

Шоу Europe Shine A Light состоится 16 мая

Организаторам песенного конкурса "Евровидение-2020" пришлось в этом году отменить мероприятие из-за пандемии коронавируса. Но вместо этого было принято решение устроить альтернативное шоу Europe Shine A Light. Теперь у зрителей появилась возможность увидеть выступления участников дома, не подвергая здоровье опасности.

Вместо "Евровидения-2020" проведут онлайн-концерт Фото: eurovision.tv

Состоится онлайн-концерт 16 мая в 22:00 по киевскому времени. Посмотреть его можно будет на телеканале "UA: Перший". Также транслировать Europe Shine A Light будет 41 страна. На протяжении двух часов зрители смогут наслаждаться выступлениями участников от разных стран.

Смотрите подробности Национального отбора на "Евровидение-2020":

Также прямой эфир можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале "Евровидения" и сайте eurovision.tv. Организаторы помимо выступлений участников, обещают множество сюрпризов. Таким образом они пытаются поддержать поклонников в сложное время и развлечь их.

Напомним, что "Евровидение-2020" должно было пройти в Роттердаме с 12 до 16 мая. По результатам Национального отбора, Украину на конкурсе должна была представить группа Go_A.

Все подробности в спецтеме Евровидение-2020

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