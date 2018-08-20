Организаторы концерта Imagine Dragons предупредили о массовой манипуляции с билетами

Билеты можно купить только на официальных ресурсах

Imagine Dragons. Фото: Getty

31 августа 2018 американская рок-группа Imagine Dragons даст масштабный концерт в Киеве на НСК "Олимпийский". Выступление пройдет в рамках тура в поддержку пластинки Evolve.

Выступление Imagine Dragons вызвал в Украине беспрецедентный ажиотаж еще со дня открытия продажи билетов: такого количества людей, которые одновременно хотят приобрести билет на концерт, в Украине еще не было.

Ажиотаж спровоцировал мошенников на массовое производство поддельных билетов. "Черную" деятельность давно остановили, но сколько сотен или тысяч людей приобрели фальшивые билеты на концерт Imagine Dragons в Киеве – неизвестно.

Организаторы события неоднократно подчеркивали – покупать билеты можно исключительно на официальных ресурсах: Concert.ua, Karabas.com, Parter.ua, Kontramarka.ua, Internet-bilet.ua, Ticketsroom.ua, Anshlag.com.ua. Если же вы приобрели билеты у перекупщиков или у неофициальных распространителей, есть высокая вероятность того, что ваш билет недействителен и вы не сможете попасть на концерт.

Ранее Imagine Dragons презентовали новую песню.