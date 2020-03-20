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Организаторы шоу Голос країни-10 перенесли прямые эфиры

"Нокауты" стартуют без изменений 22 март

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 14:29

Организаторы вокального шоу "Голос країни-10" приняли решение перенести прямые эфиры на неопределенный срок в связи с карантином, который был введен в Украине из-за пандемии коронавируса. Отметим, что это не единственное мероприятие, которые переносится из-за вируса. Так, "Каннский фестиваль-2020", "Золота Дзиґа-2020" и премия YUNA-2020 будут проведены позже, когда закончится карантин.

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Прямые эфиры юбилейного сезона шоу, которые были запланированы на 5,12 и 19 апреля, переносятся на другие даты. Что делать зрителям с приобретенными билетами на прямые эфиры, организаторы шоу сообщат позже.

Этап "нокауты", который стартует уже 22 марта, будет продлен – телезрители увидят сразу четыре программы, отснятые заранее, каждая из которых будет посвящена отдельной команде.

Смотрите, как звезды путешествуют во время эпидемии коронавирусной инфекции:

В то же время летние фестивали, которые пройдут в Киеве и других уголках Украины, переносить или отменять не планируют.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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