Организаторы YUNA-2020 назвали новую дату проведения

Церемония переносится на целый месяц

Из-за пандемии острой коронавирусной болезни COVID-19 организаторы ежегодной музыкальной премии YUNA вынуждены перенести проведение мероприятия. Так, награждение должно было состояться в Киеве 24 марта, но в связи с карантином событие переносится на целый месяц.

Как сообщает оргкомитет премии, в результате переговоров с руководством Дворца "Украина" и артистами согласована новая дата проведения девятой церемонии YUNA – 26 мая 2020 года.

"Конечно, мы понимаем и полностью поддерживаем необходимость введения мер ради безопасности общества и, в соответствии с законом и постановлением КМУ, меняем дату проведения церемонии. Премия YUNA – грандиозное событие, к которому мы всей командой готовимся целый год! Кроме нас, готовятся и артисты: в этом году на сцене Дворца "Украина" зрители увидят 12 выступлений. Поэтому мы старались оперативно согласовать максимально удобную для всех артистов дату. Спасибо всем, кто с нами. YUNA must go on!" – заявил генеральный продюсер премии Павел Шилько.

