"Оскар 2019": группа Queen и Адам Ламберт выступят на церемонии награждения

Выступление легендарных музыкантов привлечет внимание к мероприятию

Группа Queen выступит на "Оскаре 2019" Фото: Getty Images

В этом году 91-я церемония награждения "Оскар" полна сюрпризов и неожиданностей. Помимо помпезной сцены, которая будет украшена 40 тысячами роз, стало известно, что на церемонии выступят группа Queen и Адам Ламберт!

"Это происходит в действительности или это всего лишь фантазия? Мы поздравляем группу Queen и вокалиста Адама Ламберта на церемонии вручения "Оскара" – говорится в сообщении американской академии киноискусств.

TWITTER— The Academy (@TheAcademy) February 18, 2019

Конечно, выступление легендарных музыкантов привлечет внимание к мероприятию. Тем более, что фильм о Фредди Меркьюри и группе Queen представлен в пяти номинациях, в том числе и в главной – "Лучший фильм".

INSTAGRAM 18 Фев 2019 в 9:22 PST

Напомним, что кроме Queen, на сцене также выступит Леди Гага и Брэдли Купер с песней Shallow из мелодрамы "Рождение звезды".

Отметим, что редакция новостей "Сегодня" готовит эксклюзивные репортажи и прямые включения с красной дорожки 91-й церемонии награждения лауреатов премии "Оскар", которая состоится 24 февраля традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Съемочная группа "Сегодня" – единственная из украинских медиа будет работать на престижном кинособытии.

Прямую трансляцию церемонии награждения кинопремии "Оскар" можно будет посмотреть в ночь с 24 на 25 февраля на телеканале "Украина". Эксклюзивы из Лос-Анджелеса и прямые включения с красной дорожки самой известной кинопремии мира готовит съемочная группа новостей "Сегодня". На месте события будут работать известный блогер Дэн Кушнарев и оператор, режиссер Олесь Середицкий.

Кроме того, отметим, что съемочная группа "Сегодня" пристально следила за поведением селебритис на красной дорожке "Золотого глобуса".

Смотрите прямую трансляцию 91-й церемонии вручения премии "Оскар" в ночь с 24 на 25 февраля с 1:30 на телеканале "Украина".

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