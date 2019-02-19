Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Оскар 2019": группа Queen и Адам Ламберт выступят на церемонии награждения

Выступление легендарных музыкантов привлечет внимание к мероприятию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:49
Группа Queen выступит на "Оскаре 2019"
Группа Queen выступит на "Оскаре 2019"
Фото: Getty Images

В этом году 91-я церемония награждения "Оскар" полна сюрпризов и неожиданностей. Помимо помпезной сцены, которая будет украшена 40 тысячами роз, стало известно, что на церемонии выступят группа Queen и Адам Ламберт!

"Это происходит в действительности или это всего лишь фантазия? Мы поздравляем группу Queen и вокалиста Адама Ламберта на церемонии вручения "Оскара" – говорится в сообщении американской академии киноискусств. 

Конечно, выступление легендарных музыкантов привлечет внимание к мероприятию. Тем более, что фильм о Фредди Меркьюри и группе Queen представлен в пяти номинациях, в том числе и в главной – "Лучший фильм".

INSTAGRAM

 

Напомним, что кроме Queen, на сцене также выступит Леди Гага и Брэдли Купер с песней Shallow из мелодрамы "Рождение звезды". 

Отметим, что редакция новостей "Сегодня" готовит эксклюзивные репортажи и прямые включения с красной дорожки 91-й церемонии награждения лауреатов премии "Оскар", которая состоится 24 февраля традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Съемочная группа "Сегодня" – единственная из украинских медиа будет работать на престижном кинособытии.

Прямую трансляцию церемонии награждения кинопремии "Оскар" можно будет посмотреть в ночь с 24 на 25 февраля на телеканале "Украина". Эксклюзивы из Лос-Анджелеса и прямые включения с красной дорожки самой известной кинопремии мира готовит съемочная группа новостей "Сегодня". На месте события будут работать известный блогер Дэн Кушнарев и оператор, режиссер Олесь Середицкий.

Кроме того, отметим, что съемочная группа "Сегодня" пристально следила за поведением селебритис на красной дорожке "Золотого глобуса".

Смотрите прямую трансляцию 91-й церемонии вручения премии "Оскар" в ночь с 24 на 25 февраля с 1:30 на телеканале "Украина".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Оскар 2019": организаторы церемонии приняли важное решение "Облако кристаллов": cцену "Оскара" украсят 40 тысячами роз Фильмы, получившие "Оскар" за всю историю кинопремии
группа queen оскар 2019
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ночные судороги в ногах: о каких болезнях говорят
Ночные судороги в ногах: о каких болезнях говорят
Эксперты назвали лучшие продукты для борьбы с гипертонией
Эксперты назвали лучшие продукты для борьбы с гипертонией
8 признаков, которые выдают неверного мужчину
8 признаков, которые выдают неверного мужчину
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Популярные статьи

Сегодня, 15:36Fun

19 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 14:35Техно

У мужчины на чердаке 30 лет пылилось настоящее сокровище

Сегодня, 12:44Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно действовать, а Козерогов ждет подстава

Сегодня, 09:57Fun

Солдат подарил невесте на свадьбу пачку денег и пожалел об этом

Сегодня, 09:23Fun

У украинского чиновника случайно включилось порно во время совещания: видео

Вчера, 18:54Шоу-бизнес

Тина Кароль очаровала сеть нежным образом в блузе за 10 000 гривен

Вчера, 18:53Шоу-бизнес

Смерть Децла: появились результаты экспертизы

Вчера, 11:41Fun

18 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 11:11Wellness

Китайская диета на семь дней: как сбросить четыре килограмма за неделю

Вчера, 08:29Fun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Вчера, 08:25Fun

Когда начинается Великий пост в 2019 году: правила питания

Вчера, 07:26Fun

Невеста из-за большой груди выгнала со свадьбы лучшую подругу

17 февраляШоу-бизнес

13-летняя дочь Оли Поляковой призналась, что зарабатывает в Instagram

17 февраляТехно

Создан смартфон, способный держать заряд 50 дней

17 февраляПсихология

Гороскоп на неделю: Водолеям противопоказано бездельничать, а Скорпионам пора встречать любовь

17 февраляТехно

Темная тема MIUI 10: как включить

Новости партнеров

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами
В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами
5 продуктов, которые помогут быстро вывести алкоголь из организма
5 продуктов, которые помогут быстро вывести алкоголь из организма
Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко
Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко
Стали известны новые причины развода Ани Лорак
Стали известны новые причины развода Ани Лорак
Попа как у Ким! Настя Каменских взорвала сеть эпатажным клипом
Попа как у Ким! Настя Каменских взорвала сеть эпатажным клипом
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ани Лорак взбудоражила сеть фото с отдыха
Ани Лорак взбудоражила сеть фото с отдыха
Павлик рассказал, как звезды спасали его онкобольного сына
Павлик рассказал, как звезды спасали его онкобольного сына