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"Оскар 2019": композиция Леди Гаги стала лучшей песней к фильму

Фильм получил свой первый "Оскар"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:35
Леди Гага и Брэдли Купер
Леди Гага и Брэдли Купер
Фото: AFP

"Лучшей песней к фильму" признана композиция Shallow из картины "Рождение звезды". За победу также боролись: All the Stars – "Черная пантера", I'll Fight – RBG, The Place Where Lost Things Go – "Мэри Поппинс возвращается", A Cowboy Trades His Spurs For Wings – Баллада Бастера Скраггса.

Также сайт "Сегодня" ведет текстовую онлайн-трансляцию события. 

Смотрите видео о том, как проходила подготовка кинопремии "Оскар 2019":

Если вы что-то пропустили и хотите знать все о премии "Оскар 2019", то сайт "Сегодня" ранее писал о том, что необходимо знать о церемонии награждения престижно премии.

Также мы напоминаем о том, как велась подготовка к проведению 91-й церемонии награждения премии "Оскар 2019". На месте события работали известный блогер Дэн Кушнарев и оператор, режиссер Олесь Середицкий.

Стоит отметить и то, что съемочная группа "Сегодня" пристально следила за поведением селебритис на красной дорожке "Золотого глобуса".

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Источник: Сегодня
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