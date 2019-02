"Оскар 2019": композиция Леди Гаги стала лучшей песней к фильму

Фильм получил свой первый "Оскар"

Леди Гага и Брэдли Купер Фото: AFP

"Лучшей песней к фильму" признана композиция Shallow из картины "Рождение звезды". За победу также боролись: All the Stars – "Черная пантера", I'll Fight – RBG, The Place Where Lost Things Go – "Мэри Поппинс возвращается", A Cowboy Trades His Spurs For Wings – Баллада Бастера Скраггса.

