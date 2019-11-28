"Оскар 2020": названы главные претенденты на кинопремию
Свой список озвучила компания Gold Derby, которая занимается прогнозированием наград
Компания Gold Derby, которая занимается прогнозированием наград, уже озвучила свой список номинантов на кинопремию "Оскар 2020". Стоит отметить, что часто прогнозы совпадают с реальными победителями "Оскара", поэтому на этот перечень рекомендуем обратить особое внимание.
Фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли поборется за премию "Оскар" во всех основных категориях:
Главных претендентов на "Оскар" обнародовали на официальном сайте Gold Derby. По информации букмекеров, статуэтку за лучший фильм получит "Ирландец", режиссер которого – Мартин Скорсезе – также может победить в номинации как лучший режиссер. Награду за лучшую мужскую роль получит Хоакин Феникс ("Джокер"), а за женскую – Рене Зеллвегер ("Джуди").
В компании пояснили, что среди претендентов только те фильмы, премьеры которых уже официально подтверждены. В случае анонса новых фильмов или снятия с запланированного проката старых, список будет обновляться.
Лучший фильм: "Ирландец", "Однажды в Голливуде", "Брачная история", "Паразиты", "1917", "Кролик Джоджо", "Маленькие женщины", "Джокер", "Аутсайдеры" и "Секс-бомба";
Лучший режиссер: Мартин Скорсезе ("Ирландец"), Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде") и Пон Джун Хо ("Паразиты");
Лучшая мужская роль: Хоакин Феникс ("Джокер"), Адам Драйвер ("Брачная история") и Роберт Де Ниро ("Ирландец");
Лучшая женская роль: Рене Зеллвегер ("Джуди"), Скарлетт Йохансон ("Брачная история") и Шарлиз Терон ("Секс-бомба");
Лучшая женская роль второго плана: Лора Дерн ("Брачная история"), Дженнифер Лопес ("Стриптизерши"), Марго Робби ("Секс-скандал");
Лучшая мужская роль второго плана: Брэд Питт ("Однажды в Голливуде"), Аль Пачино ("Ирландец"), Том Круз ("Прекрасный день по соседству");
Лучший адаптированный сценарий: "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Маленькие женщины";
Лучший оригинальный сценарий: "Брачная история", "Однажды в Голливуде", "Паразиты";
Лучшая операторская работа: "1917", "Однажды в Голливуде", "Ирландец";
Лучший дизайн костюмов: "Однажды в Голливуде", "Маленькие женщины", "Рокетмэн";
Лучший монтаж: "Ирландец", "Однажды в Голливуде", "Аутсайдеры";
Лучшая работа художника-постановщика: "Однажды в Голливуде", "Ирландец", "1917";
Лучший звуковой монтаж: "1917", "Аутсайдеры", "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение";
Лучший звук: "1917", "Аутсайдеры", "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение";
Лучший анимационный полнометражный фильм: "История игрушек 4", "Холодное сердце 2", "Как приручить дракона 3: Скрытый мир".
Напомним, ранее Американская киноакадемия уже объявила дату проведения следующей церемонии. 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдет 9 февраля 2020 года в Dolby Theater в Лос-Анджелесе.
Все подробности в спецтеме Оскар 2020
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