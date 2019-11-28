"Оскар 2020": названы главные претенденты на кинопремию

Свой список озвучила компания Gold Derby, которая занимается прогнозированием наград

"Оскар" Фото: AFP

Компания Gold Derby, которая занимается прогнозированием наград, уже озвучила свой список номинантов на кинопремию "Оскар 2020". Стоит отметить, что часто прогнозы совпадают с реальными победителями "Оскара", поэтому на этот перечень рекомендуем обратить особое внимание.

Фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли поборется за премию "Оскар" во всех основных категориях:

Главных претендентов на "Оскар" обнародовали на официальном сайте Gold Derby. По информации букмекеров, статуэтку за лучший фильм получит "Ирландец", режиссер которого – Мартин Скорсезе – также может победить в номинации как лучший режиссер. Награду за лучшую мужскую роль получит Хоакин Феникс ("Джокер"), а за женскую – Рене Зеллвегер ("Джуди").

В компании пояснили, что среди претендентов только те фильмы, премьеры которых уже официально подтверждены. В случае анонса новых фильмов или снятия с запланированного проката старых, список будет обновляться.

Главные претенденты на "Оскар 2020":

Лучший фильм: "Ирландец", "Однажды в Голливуде", "Брачная история", "Паразиты", "1917", "Кролик Джоджо", "Маленькие женщины", "Джокер", "Аутсайдеры" и "Секс-бомба";

Лучший режиссер: Мартин Скорсезе ("Ирландец"), Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде") и Пон Джун Хо ("Паразиты");

Лучшая мужская роль: Хоакин Феникс ("Джокер"), Адам Драйвер ("Брачная история") и Роберт Де Ниро ("Ирландец");

Лучшая женская роль: Рене Зеллвегер ("Джуди"), Скарлетт Йохансон ("Брачная история") и Шарлиз Терон ("Секс-бомба");

Лучшая женская роль второго плана: Лора Дерн ("Брачная история"), Дженнифер Лопес ("Стриптизерши"), Марго Робби ("Секс-скандал");

Лучшая мужская роль второго плана: Брэд Питт ("Однажды в Голливуде"), Аль Пачино ("Ирландец"), Том Круз ("Прекрасный день по соседству");

Лучший адаптированный сценарий: "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Маленькие женщины";

Лучший оригинальный сценарий: "Брачная история", "Однажды в Голливуде", "Паразиты";

Лучшая операторская работа: "1917", "Однажды в Голливуде", "Ирландец";

Лучший дизайн костюмов: "Однажды в Голливуде", "Маленькие женщины", "Рокетмэн";

Лучший монтаж: "Ирландец", "Однажды в Голливуде", "Аутсайдеры";

Лучшая работа художника-постановщика: "Однажды в Голливуде", "Ирландец", "1917";

Лучший звуковой монтаж: "1917", "Аутсайдеры", "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение";

Лучший звук: "1917", "Аутсайдеры", "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение";

Лучший анимационный полнометражный фильм: "История игрушек 4", "Холодное сердце 2", "Как приручить дракона 3: Скрытый мир".

Напомним, ранее Американская киноакадемия уже объявила дату проведения следующей церемонии. 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдет 9 февраля 2020 года в Dolby Theater в Лос-Анджелесе.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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