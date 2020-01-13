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"Оскар 2020": названы все номинанты на престижную кинопремию

Уже известны имена и названия фильмов, которые вошли в шорт-листы премии "Оскар"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:54
"Оскар 2020"
"Оскар 2020"
Фото: AFP

Американская киноакадемия наконец-то раскрыла подробности церемонии вручения премии "Оскар 2020" и номинантов в этом году. Ранее был опубликован шорт-лист номинантов на премию за лучший фильм на иностранном языке.

Узнайте, почему претендент от Украины на премию "Оскар" выбыл из борьбы:

За заветную статуэтку претенденты на победу будут бороться в 24 номинациях, а финальное голосование за победителей состоится с 30 января 2020 года по 4 февраля 2020 года.

Шорт-лист вероятных претендентов в 9 номинациях был объявлен 18 декабря 2019 года.

Полный список номинантов на "Оскар-2020"

Лучший фильм:

  • "Форд против Феррари"
  • "Ирландец"
  • "Кролик Джоджо"
  • "Джокер"
  • "Маленькие женщины"
  • "Брачная история"
  • "1917"
  • "Однажды в Голливуде"
  • "Паразиты"

Лучшая мужская роль:

  • Антонио Бандерас, "Боль и слава"
  • Леонардо Ди Каприо, "Однажды в Голливуде"
  • Адам Драйвер, "Брачная история"
  • Хоакин Феникс, "Джокер"
  • Джонатан Прайс, "Два папы"

Хоакин Феникс в роли Джокера
Хоакин Феникс в роли Джокера
Фото: YouTube

Лучшая мужская роль второго плана:

  • Брэд Питт, "Однажды в Голливуде"
  • Том Хэнкс, "Прекрасный день за соседством"
  • Энтони Хопкинс, "Два Папы"
  • Аль Пачино, "Ирландец"
  • Джо Пеши, "Ирландец"

Лучшая женская роль:

  • Синтия Ерайво, "Гарриет"
  • Скарлетт Йоханссон, "Брачная история"
  • Сирша Ронан, "Маленькие женщины"
  • Шарлиз Терон, "Скандал"
  • Рене Зеллвегер, "Джуди"

Лучшая женская роль второго плана:

  • Кэти Бейтс ("Ричард Джуэлл")
  • Лора Дерн ("Брачная история")
  • Скарлет Йоханссон ("Кролик Джоджо")
  • Флоренс Пью ("Маленькие женщины")
  • Марго Робби ("Секс-бомба")

Лучшая песня:

  • "История игрушек 4" / Toy Story 4
  • "Рокетмен"
  • Breakthrough
  • Frozen 2
  • Stand Up / Harriet

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Лучший фильм на иностранном языке:

  • "Корпус Кристи" (Польша)
  • "Мир меда" (Северная Македония)
  • "Отверженные" (Франция)
  • "Боль и слава" (Испания)
  • "Паразиты" (Южная Корея)

Лучший режиссер:

  • Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде")
  • Сэм Мендес ("1917")
  • Мартин Скорсезе ( "Ирландец")
  • Тодд Филлипс (" Джокер")
  • Пон Чжун Хо ("Паразиты")

Ди Каприо, Квентин Тарантино и Брэд Питт
Ди Каприо, Квентин Тарантино и Брэд Питт
Фото: AFP

Лучший анимационный полнометражный фильм:

  • "История игрушек 4"
  • "Как приручить дракона 3"
  • "Мистер Линк: Потерянное звено эволюции"
  • "Я потерял тело"
  • "Клаус"

Лучший оригинальный сценарий:

  • "Ножи наголо"
  • "Брачная история"
  • "1917"
  • "Однажды в Голливуде"
  • "Паразиты"

Лучший сценарий-адаптация:

  • "Ирландец"
  • "Кролик Джоджо"
  • "Джокер"
  • "Маленькие женщины"

Кадр из фильма "Кролик Джоджо"
Кадр из фильма "Кролик Джоджо"
Фото: YouTube

Лучший анимационный короткометражный фильм:

  • "Дочь" (Dcera / The Doughter),
  • "Любовь к волосам" (Hair love)
  • "Китбуль" (Kitbull)
  • "Незабываемый" (Memorable)
  • "Сестра" (Sister)

Лучший документальный полнометражный фильм:

  • "Американская фабрика" / American Factory
  • "Мир меда" / Honeyland
  • "Пещера" / The Cave
  • "На грани демократии" / Edge of Democracy
  • "Для Сами" / For Sama

Лучшая операторская работа:

  • "Ирландец"
  • "Джокер"
  • "Однажды в ... Голливуде"
  • "1977"
  • "Маяк"

Лучший монтаж:

  • "Форд vs Феррари"
  • "Джокер"
  • "Ирландец"
  • "Кролик Джоджо"
  • "Паразиты"

Лучший звук:

  • "Форд vs Феррари"
  • "К звездам"
  • "Джокер"
  • "1977"
  • "Однажды в Голливуде"

Лучший звуковой монтаж:

  • "Форд v Феррари"
  • "Джокер"
  • "1977"
  • "Однажды в Голливуде"
  • "Звездные войны: Скайуокер. Восход"

Лучшая музыка к фильму:

  • "Брачная история"
  • "1917"
  • "Джокер"
  • "Маленькие женщины"
  • "Звездные войны: Скайуокер. Восход"

Лучшие визуальные эффекты:

  • "Мстители: Финал"
  • "Ирландец"
  • "Король лев"
  • "1917"
  • "Звездные войны: Скайуокер. Восход"

Лучший дизайн костюмов:

  • "Ирландец"
  • "Кролик Джоджо"
  • "Джокер"
  • "Маленькие женщины"
  • "Однажды в Голливуде"

Лучший грим и прически:

  • "Скандал"
  • "Джокер"
  • "Джуди"
  • "Малефисента: Повелительница тьмы"
  • "1917"

Лучший документальный короткометражный фильм:

  • In the abcence ("При отсутствии")
  • Learning to skateboard in a warzone (If you're a girl) (" Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка) "
  • Life overtakes me ( "Жизнь обгоняет меня")
  • St. Louis Superman ("Сент Луис Супермен")
  • Walk Run Cha-Cha ("Прогулка походкой Ча-Ча")

Лучшая работа художника-постановщика:

  • "Ирландец"
  • "Кролик Джоджо"
  • "1917"
  • "Однажды в Голливуде"
  • "Паразиты"

Отметим, что 92-я церемония награждения премии "Оскар 2020" состоится в театре Долби в Лос-Анджелес. Дата проведения – 9 февраля, однако по киевскому времени это уже будет 10 февраля в 1:30. Прямую трансляцию будет вести канал ABC.

Новость дополняется...

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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