"Оскар 2020": названы все номинанты на престижную кинопремию
Уже известны имена и названия фильмов, которые вошли в шорт-листы премии "Оскар"
Американская киноакадемия наконец-то раскрыла подробности церемонии вручения премии "Оскар 2020" и номинантов в этом году. Ранее был опубликован шорт-лист номинантов на премию за лучший фильм на иностранном языке.
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За заветную статуэтку претенденты на победу будут бороться в 24 номинациях, а финальное голосование за победителей состоится с 30 января 2020 года по 4 февраля 2020 года.
Шорт-лист вероятных претендентов в 9 номинациях был объявлен 18 декабря 2019 года.
Лучший фильм:
- "Форд против Феррари"
- "Ирландец"
- "Кролик Джоджо"
- "Джокер"
- "Маленькие женщины"
- "Брачная история"
- "1917"
- "Однажды в Голливуде"
- "Паразиты"
Лучшая мужская роль:
- Антонио Бандерас, "Боль и слава"
- Леонардо Ди Каприо, "Однажды в Голливуде"
- Адам Драйвер, "Брачная история"
- Хоакин Феникс, "Джокер"
- Джонатан Прайс, "Два папы"
Лучшая мужская роль второго плана:
- Брэд Питт, "Однажды в Голливуде"
- Том Хэнкс, "Прекрасный день за соседством"
- Энтони Хопкинс, "Два Папы"
- Аль Пачино, "Ирландец"
- Джо Пеши, "Ирландец"
Лучшая женская роль:
- Синтия Ерайво, "Гарриет"
- Скарлетт Йоханссон, "Брачная история"
- Сирша Ронан, "Маленькие женщины"
- Шарлиз Терон, "Скандал"
- Рене Зеллвегер, "Джуди"
Лучшая женская роль второго плана:
- Кэти Бейтс ("Ричард Джуэлл")
- Лора Дерн ("Брачная история")
- Скарлет Йоханссон ("Кролик Джоджо")
- Флоренс Пью ("Маленькие женщины")
- Марго Робби ("Секс-бомба")
Лучшая песня:
- "История игрушек 4" / Toy Story 4
- "Рокетмен"
- Breakthrough
- Frozen 2
- Stand Up / Harriet
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Лучший фильм на иностранном языке:
- "Корпус Кристи" (Польша)
- "Мир меда" (Северная Македония)
- "Отверженные" (Франция)
- "Боль и слава" (Испания)
- "Паразиты" (Южная Корея)
Лучший режиссер:
- Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде")
- Сэм Мендес ("1917")
- Мартин Скорсезе ( "Ирландец")
- Тодд Филлипс (" Джокер")
- Пон Чжун Хо ("Паразиты")
Лучший анимационный полнометражный фильм:
- "История игрушек 4"
- "Как приручить дракона 3"
- "Мистер Линк: Потерянное звено эволюции"
- "Я потерял тело"
- "Клаус"
Лучший оригинальный сценарий:
- "Ножи наголо"
- "Брачная история"
- "1917"
- "Однажды в Голливуде"
- "Паразиты"
Лучший сценарий-адаптация:
- "Ирландец"
- "Кролик Джоджо"
- "Джокер"
- "Маленькие женщины"
Лучший анимационный короткометражный фильм:
- "Дочь" (Dcera / The Doughter),
- "Любовь к волосам" (Hair love)
- "Китбуль" (Kitbull)
- "Незабываемый" (Memorable)
- "Сестра" (Sister)
Лучший документальный полнометражный фильм:
- "Американская фабрика" / American Factory
- "Мир меда" / Honeyland
- "Пещера" / The Cave
- "На грани демократии" / Edge of Democracy
- "Для Сами" / For Sama
Лучшая операторская работа:
- "Ирландец"
- "Джокер"
- "Однажды в ... Голливуде"
- "1977"
- "Маяк"
Лучший монтаж:
- "Форд vs Феррари"
- "Джокер"
- "Ирландец"
- "Кролик Джоджо"
- "Паразиты"
Лучший звук:
- "Форд vs Феррари"
- "К звездам"
- "Джокер"
- "1977"
- "Однажды в Голливуде"
Лучший звуковой монтаж:
- "Форд v Феррари"
- "Джокер"
- "1977"
- "Однажды в Голливуде"
- "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
Лучшая музыка к фильму:
- "Брачная история"
- "1917"
- "Джокер"
- "Маленькие женщины"
- "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
Лучшие визуальные эффекты:
- "Мстители: Финал"
- "Ирландец"
- "Король лев"
- "1917"
- "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
Лучший дизайн костюмов:
- "Ирландец"
- "Кролик Джоджо"
- "Джокер"
- "Маленькие женщины"
- "Однажды в Голливуде"
Лучший грим и прически:
- "Скандал"
- "Джокер"
- "Джуди"
- "Малефисента: Повелительница тьмы"
- "1917"
Лучший документальный короткометражный фильм:
- In the abcence ("При отсутствии")
- Learning to skateboard in a warzone (If you're a girl) (" Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка) "
- Life overtakes me ( "Жизнь обгоняет меня")
- St. Louis Superman ("Сент Луис Супермен")
- Walk Run Cha-Cha ("Прогулка походкой Ча-Ча")
Лучшая работа художника-постановщика:
- "Ирландец"
- "Кролик Джоджо"
- "1917"
- "Однажды в Голливуде"
- "Паразиты"
Отметим, что 92-я церемония награждения премии "Оскар 2020" состоится в театре Долби в Лос-Анджелес. Дата проведения – 9 февраля, однако по киевскому времени это уже будет 10 февраля в 1:30. Прямую трансляцию будет вести канал ABC.
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