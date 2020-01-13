"Оскар 2020": названы все номинанты на престижную кинопремию

Уже известны имена и названия фильмов, которые вошли в шорт-листы премии "Оскар"

"Оскар 2020" Фото: AFP

Американская киноакадемия наконец-то раскрыла подробности церемонии вручения премии "Оскар 2020" и номинантов в этом году. Ранее был опубликован шорт-лист номинантов на премию за лучший фильм на иностранном языке.

Узнайте, почему претендент от Украины на премию "Оскар" выбыл из борьбы:

За заветную статуэтку претенденты на победу будут бороться в 24 номинациях, а финальное голосование за победителей состоится с 30 января 2020 года по 4 февраля 2020 года.

Шорт-лист вероятных претендентов в 9 номинациях был объявлен 18 декабря 2019 года.

Полный список номинантов на "Оскар-2020"

Лучший фильм:

"Форд против Феррари"

"Ирландец"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Маленькие женщины"

"Брачная история"

"1917"

"Однажды в Голливуде"

"Паразиты"

Лучшая мужская роль:

Антонио Бандерас, "Боль и слава"

Леонардо Ди Каприо, "Однажды в Голливуде"

Адам Драйвер, "Брачная история"

Хоакин Феникс, "Джокер"

Джонатан Прайс, "Два папы"

Хоакин Феникс в роли Джокера Фото: YouTube

Лучшая мужская роль второго плана:

Брэд Питт, "Однажды в Голливуде"

Том Хэнкс, "Прекрасный день за соседством"

Энтони Хопкинс, "Два Папы"

Аль Пачино, "Ирландец"

Джо Пеши, "Ирландец"

Лучшая женская роль:

Синтия Ерайво, "Гарриет"

Скарлетт Йоханссон, "Брачная история"

Сирша Ронан, "Маленькие женщины"

Шарлиз Терон, "Скандал"

Рене Зеллвегер, "Джуди"

Лучшая женская роль второго плана:

Кэти Бейтс ("Ричард Джуэлл")

Лора Дерн ("Брачная история")

Скарлет Йоханссон ("Кролик Джоджо")

Флоренс Пью ("Маленькие женщины")

Марго Робби ("Секс-бомба")

Лучшая песня:

"История игрушек 4" / Toy Story 4

"Рокетмен"

Breakthrough

Frozen 2

Stand Up / Harriet

Лучший фильм на иностранном языке:

"Корпус Кристи" (Польша)

"Мир меда" (Северная Македония)

"Отверженные" (Франция)

"Боль и слава" (Испания)

"Паразиты" (Южная Корея)

Лучший режиссер:

Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде")

Сэм Мендес ("1917")

Мартин Скорсезе ( "Ирландец")

Тодд Филлипс (" Джокер")

Пон Чжун Хо ("Паразиты")

Ди Каприо, Квентин Тарантино и Брэд Питт Фото: AFP

Лучший анимационный полнометражный фильм:

"История игрушек 4"

"Как приручить дракона 3"

"Мистер Линк: Потерянное звено эволюции"

"Я потерял тело"

"Клаус"

Лучший оригинальный сценарий:

"Ножи наголо"

"Брачная история"

"1917"

"Однажды в Голливуде"

"Паразиты"

Лучший сценарий-адаптация:

"Ирландец"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Маленькие женщины"

Кадр из фильма "Кролик Джоджо" Фото: YouTube

Лучший анимационный короткометражный фильм:

"Дочь" (Dcera / The Doughter),

"Любовь к волосам" (Hair love)

"Китбуль" (Kitbull)

"Незабываемый" (Memorable)

"Сестра" (Sister)

Лучший документальный полнометражный фильм:

"Американская фабрика" / American Factory

"Мир меда" / Honeyland

"Пещера" / The Cave

"На грани демократии" / Edge of Democracy

"Для Сами" / For Sama

Лучшая операторская работа:

"Ирландец"

"Джокер"

"Однажды в ... Голливуде"

"1977"

"Маяк"

Лучший монтаж:

"Форд vs Феррари"

"Джокер"

"Ирландец"

"Кролик Джоджо"

"Паразиты"

Лучший звук:

"Форд vs Феррари"

"К звездам"

"Джокер"

"1977"

"Однажды в Голливуде"

Лучший звуковой монтаж:

"Форд v Феррари"

"Джокер"

"1977"

"Однажды в Голливуде"

"Звездные войны: Скайуокер. Восход"

Лучшая музыка к фильму:

"Брачная история"

"1917"

"Джокер"

"Маленькие женщины"

"Звездные войны: Скайуокер. Восход"

Лучшие визуальные эффекты:

"Мстители: Финал"

"Ирландец"

"Король лев"

"1917"

"Звездные войны: Скайуокер. Восход"

Лучший дизайн костюмов:

"Ирландец"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Маленькие женщины"

"Однажды в Голливуде"

Лучший грим и прически:

"Скандал"

"Джокер"

"Джуди"

"Малефисента: Повелительница тьмы"

"1917"

Лучший документальный короткометражный фильм:

In the abcence ("При отсутствии")

Learning to skateboard in a warzone (If you're a girl) (" Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка) "

Life overtakes me ( "Жизнь обгоняет меня")

St. Louis Superman ("Сент Луис Супермен")

Walk Run Cha-Cha ("Прогулка походкой Ча-Ча")

Лучшая работа художника-постановщика:

"Ирландец"

"Кролик Джоджо"

"1917"

"Однажды в Голливуде"

"Паразиты"

Отметим, что 92-я церемония награждения премии "Оскар 2020" состоится в театре Долби в Лос-Анджелес. Дата проведения – 9 февраля, однако по киевскому времени это уже будет 10 февраля в 1:30. Прямую трансляцию будет вести канал ABC.

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