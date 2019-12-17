Оскар 2020: опубликован шорт-лист номинантов на премию за лучший фильм на иностранном языке
Украинская картина "Домой" не попала в шорт-лист претендентов
Американская академия кинематографических искусств опубликовала короткий список претендентов на премию Оскар 2020 в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Отметим, что 92-я церемония вручения престижной премии назначена на 9 февраля 2020 года.
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Как сообщается на сайте академии, украинская картина "Домой" режиссера Наримана Алиева не прошла в шорт-лист претендентов на премию. Среди попавших в короткий список есть две российские картины: "Дылда" Кантемира Балагова и мультфильм "Он не может жить без космоса" Константина Бронзита.
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- Россия — "Дылда", режиссер Кантемир Балагов
- Чехия — "Раскрашенная птица", режиссер Вацлав Мархоул
- Эстония — "Правда и справедливость", режиссер Танел Тоом
- Франция — "Отверженные", режиссер Ладж Ли
- Венгрия — "Оставшиеся", режиссер Барнабаш Тот
- Македония — "Страна меда", режиссеры Тамара Котевска и Любомир Стефанов
- Польша — "Корпус-Кристи", режиссер Ричард Келли
- Сенегал — "Атлантика", режиссер Мати Диоп
- Южная Корея — "Паразиты", режиссер Пон Джун-хо
- Испания — "Боль и слава", режиссер Педро Альмодовар
Напомним, что компания Gold Derby, которая занимается прогнозированием наград, уже озвучила свой список номинантов на кинопремию "Оскар 2020". Стоит отметить, что часто прогнозы совпадают с реальными победителями "Оскара", поэтому на этот перечень рекомендуем обратить особое внимание.
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