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Оскар 2020: опубликован шорт-лист номинантов на премию за лучший фильм на иностранном языке

Украинская картина "Домой" не попала в шорт-лист претендентов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:29
Оскар
Оскар
Фото: AFP

Американская академия кинематографических искусств опубликовала короткий список претендентов на премию Оскар 2020 в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Отметим, что 92-я церемония вручения престижной премии назначена на 9 февраля 2020 года.

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Как сообщается на сайте академии, украинская картина "Домой" режиссера Наримана Алиева не прошла в шорт-лист претендентов на премию. Среди попавших в короткий список есть две российские картины: "Дылда" Кантемира Балагова и мультфильм "Он не может жить без космоса" Константина Бронзита.

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Лучший фильм на иностранном языке:

  1. Россия — "Дылда", режиссер Кантемир Балагов
  2. Чехия — "Раскрашенная птица", режиссер Вацлав Мархоул
  3. Эстония — "Правда и справедливость", режиссер Танел Тоом
  4. Франция — "Отверженные", режиссер Ладж Ли
  5. Венгрия — "Оставшиеся", режиссер Барнабаш Тот
  6. Македония — "Страна меда", режиссеры Тамара Котевска и Любомир Стефанов
  7. Польша — "Корпус-Кристи", режиссер Ричард Келли
  8. Сенегал — "Атлантика", режиссер Мати Диоп
  9. Южная Корея — "Паразиты", режиссер Пон Джун-хо
  10. Испания — "Боль и слава", режиссер Педро Альмодовар

Напомним, что компания Gold Derby, которая занимается прогнозированием наград, уже озвучила свой список номинантов на кинопремию "Оскар 2020". Стоит отметить, что часто прогнозы совпадают с реальными победителями "Оскара", поэтому на этот перечень рекомендуем обратить особое внимание.

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