"Оскар 2020": все, что нужно знать о фильмах-номинантах

В этом году за звание "Лучший фильм" соревнуются девять фильмов

"Оскар 2020" Фото: Сегодня

Американская киноакадемия назвала всех номинантов на премию "Оскар 2020". Финальное голосование за победителей состоится с 30 января 2020 года по 4 февраля 2020 года. А вот дата проведения церемонии награждения – 9 февраля, однако по киевскому времени это уже будет 10 февраля в 1:30.

У кого лучшие шансы получить "Оскар" в 2020 году, смотрите в видео:

Предлагаем узнать, какие фильмы соревнуются за статуэтку в категории "Лучший фильм", сюжеты и актерский состав кинолент.

"Форд против Феррари"

Режиссер : Джеймс Мэнголд

: Джеймс Мэнголд Дата премьеры: 14 ноября 2019 года

Картина рассказывает историю противостояния между командами Форда и Феррари, которая развернулась на гонках "Ле-Мана" в 1966 году. В центре сюжета – американские инженеры и конструкторы, с которыми сотрудничают автомобильный провидец Кэрролл Шелби и его хороший знакомый британский водитель Кен Майлз. Они посланы в команду самим Генри Фордом II, чтобы создать с нуля совершенно новый автомобиль, который смог бы, наконец, превзойти команду Энцо Феррари, которая вечно побеждает. В фильме сыграли Мэтт Деймонт и Кристиан Бэйл.

Режиссер : Мартин Скорсезе

: Мартин Скорсезе Дата премьеры: с 27 ноября доступен на Netflix.

Картина основана на реальных событиях и рассказывает о наемном убийце Фрэнке Ширане. В основе сюжета – роман Чарльза Брандта "Я слышал, вы красите дома". На смертном одре Фрэнк решает поведать историю своего загадочного прошлого. Оказывается, после Второй мировой войны он решил и дальше отнимать жизни, став профессиональным киллером. Он отнял жизни 25 человек, в том числе известного лидера профсоюза Джимми Хоффа. Главную роль наемника по прозвищу "Ирландец" сыграл Роберт Де Ниро. Также в фильме снялись Аль Пачино, Джо Пеши, Харви Кейтель.

Режиссер : Тайка Вайтити

: Тайка Вайтити Дата премьеры: 23 января 2020 года

У 10-летнего мальчика по имени ДжоДжо не все получается в гитлерюгенде. Он пытается найти свое место в мире, в котором легко узнается война, пока сверстники издеваются, а мама не воспринимает серьезно. Чтобы справиться с проблемами, он заводит воображаемого друга – Адольфа Гитлера, которого сыграл режиссер фильма. В фильме также снялись Сэм Рокуэлл, Скарлетт Йоханссон, Ребел Уилсон, Алфи Аллен.

Режиссер : Тодд Филлипс

: Тодд Филлипс Дата премьеры: 3 октября 2019 года

Действие фильма происходит в 80-х годах ХХ века в Готем-Сити, а основным героем выступает комик-неудачник Артур Флек. Артур возвращается в родной город ухаживать за больной матерью. Женщина учила его доброте, считая, что людям надо дарить улыбки и позитив, и в ответ они будут делать то же самое. Артур так и делал, но всегда натыкался на непонимание и людскую жестокость, общество не приняло Артура. Тогда он принял решение изменить его на свое усмотрение. Он делает себе яркий грим, широкую улыбку и превращается в Джокера. Флек стал именно тем весельчаком, которого заслужил этот мир, – клоуном-принцем преступного мира. Главную роль исполнил Хоакин Феникс, также в картине сыграл Роберт Де Ниро.

Режиссер : Грета Гервиг

: Грета Гервиг Дата премьеры: 30 января 2020 года

Очередная экранизация романа писательницы Луизы Мэй Олкотт. Это история о жизни четырех сестер семейства Марч во времена Гражданской войны в США. В ремейке "Маленьких женщин" снялись Эмма Уотсон, Мерил Стрип, Лора Дерн, Сирша Ронан, Тимоти Шаламе и Луи Гаррель.

Режиссер : Ной Баумбах

: Ной Баумбах Дата премьеры: 29 августа 2019 года

Фильм от Netflix рассказывает историю развода молодой творческой семьи. Супругов Чарли и Николь сыграли Адам Драйвер и Скарлетт Йоханссон. У них есть сын. Он – режиссер в театре, а она – актриса в его постановках. Но в какой-то момент ей захотелось наконец-то почувствовать себя значимой, а он этого так и не понял.

Режиссер : Сэм Мендес

: Сэм Мендес Дата премьеры: 30 января 2020 года

Фильм расскажет о молодых солдатах Скофилде и Блэйке, которые попадают на фронт во время Первой мировой войны. Им предстоит совершить невозможное, отправившись на территорию врага, чтобы доставить послание, которое может остановить масштабную атаку. В картине собран блестящий актерский состав: Бенедикт Камбербэтч, Колин Ферт, Ричард Мэдден, Эндрю Скотт, Марк Стронг и другие.

"Однажды в Голливуде"

Режиссер : Квентин Тарантино

: Квентин Тарантино Дата премьеры: 24 июля 2019 года

Действие картины разворачивается в 1969 году. Главными героями являются звезда телевизионных вестернов Рик Далтон, а также его дублер. Они пытаются сохранить свои позиции в меняющемся Голливуде. Актеры проживают по соседству с Шэрон Тейт, супругой Романа Полански. В фильме сыграли Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби.

Режиссер : Пон Чжун Хо

: Пон Чжун Хо Дата премьеры: 1 августа 2019 года

Фильм рассказывает историю бедного семейства Ким, которое постепенно входит в доверие к богачам Паркам и обживается в их доме. Безобидное самозванство приводит к смертельным последствиям. В фильме снялись Сон Кан Хо, Ли Сон Гюн , Чо Ёджон, Чхве У Сик.

Напомним, американские киноакадемики сообщили, что приняли решение провести церемонию вручения премии "Оскар 2020" без ведущего.

Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире покажет телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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