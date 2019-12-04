"Оскар 2020": все, что нужно знать о главной кинопремии

В этом году в лонглист попала украинская картина "Домой"

"Оскар 2019" Фото: Getty Images

До вручения главной кинонаграды – "Оскар 2020" осталось пару месяцев. Церемония награждения состоится 9 февраля 2020 года традиционно в кинотеатре Долби, в Лос-Анджелесе. Букмекеры уже делают ставки на победителей премии в этом году.

У кого лучшие шансы получить "Оскар" в 2020 году, смотрите в нашем видео:

Мы предлагаем вспомнить интересные факты о предстоящей церемонии.

Премия "Оскар": история

Церемония награждения "Оскар" проводится с 1929 года. Награда была задумана главой американской киностудии "Metro-Goldwyn-Mayer" Луисом Бартом Майером для поощрения деятелей кино, внесших значительный вклад в кинематограф США и его развитие, является одной из старейших регулярных и ныне действующих кинопремий в мире. Правила ее вручения и принципы голосования неоднократно изменялись. Регламент выбора победителей не раз подвергался критике. Например, прошлогодняя премия впервые за последние 30 лет прошла без ведущего.

"Оскар" Фото: AFP

"Оскар 2020": дата и место проведения

Уже с 2001 года церемония награждения "Оскар" неизменно проходит в театре "Долби" (Dolby Theatre), в Лос-Анджелесе. Помещение, которое стало постоянной ареной проведения популярной кинопремии, может вместить около 3400 человек. В этом году знаменитый театр вновь будет принимать всех причастных к кинопремии уже 9 февраля 2020 года.

"Оскар 2020": расписание

Объявление шорт-листа "Оскара 2020" – 16 декабря 2019 года

Голосование номинаций (начало) – 2 января 2020 года

Голосование номинаций (завершение) – 7 января 2020 года

Объявление номинантов – 13 января 2020 года

Завтрак номинантов – 27 января 2020 года

Начало окончательного голосования – 30 января 2020 года

Завершение окончательного голосования – 4 февраля 2020 года

92-я церемония награждения премии Оскар – 9 февраля 2020 года

Премия "Оскар": ведущий церемонии в 2020 году

Несмотря на то, что руководитель ABC Entertainment Кэри Бурк заявила, что организаторы Оскара не хотят привязываться к новому формату, кандидатура комика и телеведущего Джимми Киммела на роль ведущего была отклонена. В 2017 и 2018 годах именно он проводил церемонию награждения Оскар. А в 2019 году Кевин Гарт сам отказался вести премию из-за того, что американское общество могло неоднозначно воспринять его шутки о гомосексуализме.

"Оскар 2020": номинации

В апреле 2019 года организаторы кинопремии объявили нововведенные правила относительно следующей церемонии награждения. Обновления коснулись названий категорий, которые много лет подряд были неизменными и, как считают руководители, несколько устаревшими. К примеру слово "иностранный" употребляется все реже, поэтому единогласно было принято решение заменить его. Так, номинация "Лучший иностранный фильм" (Foreign Language Film) был переименован в "Международный художественный фильм" (International Feature Film).

Кроме измененных названий номинаций, на которые претендуют популярные ленты, в отдельных категориях премии за победу смогут побороться больше картин. Так, номинация "Грим и прически" увеличила количество фильмов с трех до пяти, а шорт-лист – с семи до десяти.

"Оскар 2020": номинант от Украины

В первый лонглист "Оскара 2020" попала украинская картина "Домой" режиссера Наримана Алиева. Сюжет фильма разворачивается вокруг крымского татарина и его двух сыновей, которые уехали в Киев после аннексии Крыма. Из-за смерти одного из них отец приезжает в Киев, чтобы забрать тело обратно и похоронить согласно мусульманским традициям. В то же время другой сын не понимает решения отца и потребности соблюдения традиций.

Все подробности в спецтеме "Оскар 2020"

Напомним, в номинации "Лучшая мужская роль" за "Оскар" в 2020 году поборются Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде"), Джонатан Прайс ("Два папы"), Роберт Паттинсон и Мэттью Райс ("Прекрасный день по соседству")

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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