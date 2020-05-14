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Оскар-2021 планируют перенести на четыре месяца вперед, чтобы избежать отмены церемонии

Церемония награждения "Оскар" за всю историю никогда не отменялась

Дарина Алексеева
Сегодня, 14:58

Самое блестящее кинособытие мира "Оскар" впервые за 93 года переживает серьезные изменения. Организаторы церемонии награждения "Оскар" рассматривают вариант перенесения даты мероприятия, чтобы предотвратить его отмену.

"Оскар-2021" могут перенести на четыре месяца вперед
"Оскар-2021" могут перенести на четыре месяца вперед
Фото: AFP

Большой новостью для всего мира стала отмена 73-го Каннского кинофестиваля, организаторы которого перенесли его на 2021 год. Отменили и многие другие масштабные международные события, как, например, кинофестиваль в Карловых Варах. Несмотря на то, что "Оскар-2021" должен состояться 28 февраля, до которого еще осталось более полугода, организаторы самой престижной в мире кинопремии хотят перенести его еще на четыре месяца вперед. Об этом сообщает издание The Sun.

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Киностудиям сообщили на этой неделе, что благодаря изменению даты церемонии, у них будет больше времени для выпуска фильмов, чтобы они могли быть номинированы.

Последнее появление Даниэла Крейга в роли Джеймса Бонда в фильме "Не время умирать", который должен был выйти в апреле в кинотеатрах, был одним из первых блокбастеров, премьера которых была перенесена из-за пандемии коронавируса. Премьера многих других фильмов была также отложена на конец этого года или на начало 2021, так как кинотеатры все еще остаются закрытыми.

Украинский продюсер получила "Оскар" – смотрите в сюжете:

Таким образом, "Оскар-2021" может состояться в конце мая или в июне 2021 года. За всю историю "Оскар" никогда не отменялся, а дата церемонии изменялась лишь один раз, в 1981 году, когда было совершено покушение на 40-го президента США Рональда Рейгана.

Ранее мы рассказали, чем запомнился "Оскар-2020".

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