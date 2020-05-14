Оскар-2021 планируют перенести на четыре месяца вперед, чтобы избежать отмены церемонии

Церемония награждения "Оскар" за всю историю никогда не отменялась

Самое блестящее кинособытие мира "Оскар" впервые за 93 года переживает серьезные изменения. Организаторы церемонии награждения "Оскар" рассматривают вариант перенесения даты мероприятия, чтобы предотвратить его отмену.

"Оскар-2021" могут перенести на четыре месяца вперед Фото: AFP

Большой новостью для всего мира стала отмена 73-го Каннского кинофестиваля, организаторы которого перенесли его на 2021 год. Отменили и многие другие масштабные международные события, как, например, кинофестиваль в Карловых Варах. Несмотря на то, что "Оскар-2021" должен состояться 28 февраля, до которого еще осталось более полугода, организаторы самой престижной в мире кинопремии хотят перенести его еще на четыре месяца вперед. Об этом сообщает издание The Sun.

Киностудиям сообщили на этой неделе, что благодаря изменению даты церемонии, у них будет больше времени для выпуска фильмов, чтобы они могли быть номинированы.

Последнее появление Даниэла Крейга в роли Джеймса Бонда в фильме "Не время умирать", который должен был выйти в апреле в кинотеатрах, был одним из первых блокбастеров, премьера которых была перенесена из-за пандемии коронавируса. Премьера многих других фильмов была также отложена на конец этого года или на начало 2021, так как кинотеатры все еще остаются закрытыми.

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Таким образом, "Оскар-2021" может состояться в конце мая или в июне 2021 года. За всю историю "Оскар" никогда не отменялся, а дата церемонии изменялась лишь один раз, в 1981 году, когда было совершено покушение на 40-го президента США Рональда Рейгана.

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